Minyon Kadınlar Nasıl Giyinmeli?

Şık ve tarz olmak; moda dünyasının trendlerini yakından takip etmenin yanı sıra vücudunuza uygun parçaları tercih etmeniz ile de alakalıdır. Özellikle minyon kadınlar kıyafet seçimlerinde daha dikkatli olmalıdır.



Desen Seçimi

Minyon kadınlar iri ve karışık desenlerden, çok renkli kıyafetlerden uzak durmalıdır. Tercihleri daha sade ve iki renkli kıyafetlerden yana olmalıdır. Eğer sezonun trendlerinden birisi olan desen trendine ayak uydurmak istiyorsanız; ufak çiçekli bir parça ya da dikey çizgili bir pantolon tercih edebilirsiniz. Unutmayın genelde aynı renklerde giyinmek sizi daha uzun ve daha ince gösterecektir.



Minyon kadınlar, vücutları ile tam tezat duran büyük çantalardan ve iri aksesuarlardan uzak durmalıdır. Minik ve çapraz askılı çantalar, el çantaları ya da ufak sırt çantaları; minik takılar, ince bel kemerler minyon kadınların kurtarıcı aksesuarlarıdır.En çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de pantolon boyu meselesidir. Sanılanın aksine minyon kadınların pantolon seçimlerinde daha uzun paçalı pantolonlar tercih etmeleri onları daha uzun ve ince gösterecektir. Kısa ve bilek hizasında biten pantolonlar ise sizi olduğundan daha kısa gösterebilir.Düztabanların rahatlığına sözümüz yok ancak özel zamanlarda ve ofis şıklığında topuklu ayakkabılar sizin kurtarıcınız olacaktır. Özellikle bilekten bağlı ayakkabılar tercih etmek yerine bileği açıkta bırakan topuklu ayakkabılar tercih etmek; sizi hem daha uzun hem de daha ince gösterecektir.