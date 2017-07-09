Mobilya Dünyasından Son Trendler
Eviniz veya vaktinizin büyük çoğunluğunu geçirdiğiniz yaşam alanlarınız... Hepsinin her bir köşesi, sezonun trendleri doğrultusunda en iyi parçaları hak ediyor...
MASALSI YATAK ODALARI
Gece uyumadan önce son gördüğünüz, sabah gözlerinizi açtığınız anda ilk gördüğünüz nedir? Tabii ki yatak odalarınız. Bu bile evdeki yerinin önemini anlatmaya yeter de artar bile.
İlhamını masallardan alan Loda Kaki Yatak Odası, romantik esintileri ile hem estetik bir duruş sağlıyor hem de tül cibinliği ile masal dünyasının kapılarını aralıyor.
DAVETLERE YAKIŞIR YEMEK ODALARI
En keyifli günleriniz, geceleriniz... Yanınızda da sevdikleriniz... İşte böyle zamanlarda herkesi aynı konfor ve şıklıkta ağırlamak istersiniz. Uzun ve keyifli ziyafetler için de olmazsa olmazınız ihtiyacınıza göre bir yemek odası olacaktır. Form Yemek Odası, mermer ve ahşabın asaletini bir araya getiriyor; depolama alanlarıyla da oldukça fonksiyonel bir alternatif sunuyor.
YAŞAM ALANINA RENK KAT!
Vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz yaşam alanlarınıza biraz renk katmanın zamanı geldi! Loda Moon Koltuk ile hem kaliteyi hem de soft renginin vermiş olduğu modern havayı bulacağınızdan emin olun.. Minimal ve şehirli havasını yaşam alanlarına aktaran koltuğun, aynı zamanda zengin kumaş seçenekleri de bulunuyor.
OTURMA ODALARINDA TATLI ESİNTİLER
Güçlü tasarımlarıyla farkını gösteren Loda, iddiasını oturma odaları için de konuşturuyor. Klasik mobilya algımızı değiştirecek tasarımı ile Falco koltuk takımı, zengin renk kartelası ve modern çizgiler sunuyor.
MASALSI YATAK ODALARI
Gece uyumadan önce son gördüğünüz, sabah gözlerinizi açtığınız anda ilk gördüğünüz nedir? Tabii ki yatak odalarınız. Bu bile evdeki yerinin önemini anlatmaya yeter de artar bile.
İlhamını masallardan alan Loda Kaki Yatak Odası, romantik esintileri ile hem estetik bir duruş sağlıyor hem de tül cibinliği ile masal dünyasının kapılarını aralıyor.
DAVETLERE YAKIŞIR YEMEK ODALARI
En keyifli günleriniz, geceleriniz... Yanınızda da sevdikleriniz... İşte böyle zamanlarda herkesi aynı konfor ve şıklıkta ağırlamak istersiniz. Uzun ve keyifli ziyafetler için de olmazsa olmazınız ihtiyacınıza göre bir yemek odası olacaktır. Form Yemek Odası, mermer ve ahşabın asaletini bir araya getiriyor; depolama alanlarıyla da oldukça fonksiyonel bir alternatif sunuyor.
YAŞAM ALANINA RENK KAT!
Vaktinizin çoğunu geçirdiğiniz yaşam alanlarınıza biraz renk katmanın zamanı geldi! Loda Moon Koltuk ile hem kaliteyi hem de soft renginin vermiş olduğu modern havayı bulacağınızdan emin olun.. Minimal ve şehirli havasını yaşam alanlarına aktaran koltuğun, aynı zamanda zengin kumaş seçenekleri de bulunuyor.
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