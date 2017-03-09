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Moda Dünyasında Bu Hafta Bunlar Konuşuldu!

Moda Dünyasında Bu Hafta Bunlar Konuşuldu!

Birbirinden ünlü moda haftalarının ardı ardına sıralanması ile yoğun bir moda gündemi geçirdiğimiz doğru. İşin zevkli yanı ise her moda haftasının sonunda en yeni trendler hakkında bilgi sahibi olmamız ve alışveriş listemize yeni parçalar eklememiz.

Peki, moda gündeminin en yoğun olduğu haftalardan birini geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde moda dünyasında en çok konuşulan trendlere göz atmaya ne dersiniz? İşte size hızlı bir moda turu…

New York Moda Haftası’nda bolca kürk detaylara rastladık. Kürk detayları ve hayvan desenleriyle birlikte harmanlanan koleksiyonlar, moda haftasının ilgi gören defileleri oldu.
 

moda stil 2017 2018 trendler

Tory Burch defilesinde ise markanın klasikleşmiş tasarımları olan bol kesimli pantolonlara ve romantik formlu saten gömleklere şans vermesine şaşırmadık. Ayrıca markanın yeni sezona kazandıracağı stillerden birisi de baştan aşağıya aynı renk giyme trendini tekrar popüler hale getirmek.
 
moda stil 2017 2018 trendler

New York Moda Haftası’nda Calvin Klein koleksiyonunda ise, kumaşlar üzerine giyilen ve yağmurluğu andıran naylonlar dikkat çekiciydi.
 
moda stil 2017 2018 trendler

Peki, yeni sezonda hangi parçalar ön plana çıkacak? İşte yeni sezonun trendlist’i:

1- Kadifeler, çiçek ve kare desenleri
2- Oversize kesimler
3- Baştan aşağıya aynı renk giyinmek
4- Diz üstü çizmeler
5- Yapay kürkler
6- Slogan baskılı tişörtler
7- Deri pantolonlar, deri taytlar
 
moda stil 2017 2018 trendler
 
moda stil 2017 2018 trendler
 
moda stil 2017 2018 trendler
 
moda stil 2017 2018 trendler
 
moda stil 2017 2018 trendler
 
moda stil 2017 2018 trendler
 
moda stil 2017 2018 trendler


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