Moda Dünyasında Bu Hafta Bunlar Konuşuldu!

Peki, moda gündeminin en yoğun olduğu haftalardan birini geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde moda dünyasında en çok konuşulan trendlere göz atmaya ne dersiniz? İşte size hızlı bir moda turu…



New York Moda Haftası’nda bolca kürk detaylara rastladık. Kürk detayları ve hayvan desenleriyle birlikte harmanlanan koleksiyonlar, moda haftasının ilgi gören defileleri oldu.



Tory Burch defilesinde ise markanın klasikleşmiş tasarımları olan bol kesimli pantolonlara ve romantik formlu saten gömleklere şans vermesine şaşırmadık. Ayrıca markanın yeni sezona kazandıracağı stillerden birisi de baştan aşağıya aynı renk giyme trendini tekrar popüler hale getirmek.New York Moda Haftası’nda Calvin Klein koleksiyonunda ise, kumaşlar üzerine giyilen ve yağmurluğu andıran naylonlar dikkat çekiciydi.Peki, yeni sezonda hangi parçalar ön plana çıkacak? İşte yeni sezonun trendlist’i:1- Kadifeler, çiçek ve kare desenleri2- Oversize kesimler3- Baştan aşağıya aynı renk giyinmek4- Diz üstü çizmeler5- Yapay kürkler6- Slogan baskılı tişörtler7- Deri pantolonlar, deri taytlar