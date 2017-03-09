Moda Dünyasında Bu Hafta Bunlar Konuşuldu!
Birbirinden ünlü moda haftalarının ardı ardına sıralanması ile yoğun bir moda gündemi geçirdiğimiz doğru. İşin zevkli yanı ise her moda haftasının sonunda en yeni trendler hakkında bilgi sahibi olmamız ve alışveriş listemize yeni parçalar eklememiz.
Peki, moda gündeminin en yoğun olduğu haftalardan birini geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde moda dünyasında en çok konuşulan trendlere göz atmaya ne dersiniz? İşte size hızlı bir moda turu…
Tory Burch defilesinde ise markanın klasikleşmiş tasarımları olan bol kesimli pantolonlara ve romantik formlu saten gömleklere şans vermesine şaşırmadık. Ayrıca markanın yeni sezona kazandıracağı stillerden birisi de baştan aşağıya aynı renk giyme trendini tekrar popüler hale getirmek.
New York Moda Haftası’nda Calvin Klein koleksiyonunda ise, kumaşlar üzerine giyilen ve yağmurluğu andıran naylonlar dikkat çekiciydi.
Peki, yeni sezonda hangi parçalar ön plana çıkacak? İşte yeni sezonun trendlist’i:
1- Kadifeler, çiçek ve kare desenleri
2- Oversize kesimler
3- Baştan aşağıya aynı renk giyinmek
4- Diz üstü çizmeler
5- Yapay kürkler
6- Slogan baskılı tişörtler
7- Deri pantolonlar, deri taytlar
Peki, moda gündeminin en yoğun olduğu haftalardan birini geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde moda dünyasında en çok konuşulan trendlere göz atmaya ne dersiniz? İşte size hızlı bir moda turu…
New York Moda Haftası’nda bolca kürk detaylara rastladık. Kürk detayları ve hayvan desenleriyle birlikte harmanlanan koleksiyonlar, moda haftasının ilgi gören defileleri oldu.
Tory Burch defilesinde ise markanın klasikleşmiş tasarımları olan bol kesimli pantolonlara ve romantik formlu saten gömleklere şans vermesine şaşırmadık. Ayrıca markanın yeni sezona kazandıracağı stillerden birisi de baştan aşağıya aynı renk giyme trendini tekrar popüler hale getirmek.
New York Moda Haftası’nda Calvin Klein koleksiyonunda ise, kumaşlar üzerine giyilen ve yağmurluğu andıran naylonlar dikkat çekiciydi.
Peki, yeni sezonda hangi parçalar ön plana çıkacak? İşte yeni sezonun trendlist’i:
1- Kadifeler, çiçek ve kare desenleri
2- Oversize kesimler
3- Baştan aşağıya aynı renk giyinmek
4- Diz üstü çizmeler
5- Yapay kürkler
6- Slogan baskılı tişörtler
7- Deri pantolonlar, deri taytlar
Benzer Haberler
Louis Vuitton Eski Günlerine Dönüyor!Paris Moda Haftası bitti ama haberleri bir süre daha devam edec..
Modern ve Havalı: Grafik DeseniYeni sezonda romantik ve vintage rüzgarları sokak modasında esm..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.