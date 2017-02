Versace



Donatella Versace ve marka olarak Versace, her daim olduğu gibi güçlü ve iddialı kadınları yaşatıyor. Ve bunu sadece koleksiyondaki parçalarla değil, bir bütün halinde modellerin saçları ve makyajı ile de gösteriyor. Rengârenk punk tarzındaki saçları ve iddialı kedi göz makyajları ile parçalardan önce dikkatleri çektiler. Kuvvetli siyah etkisi, güçlü bir kadının olmaz olmazları büyük beden paltolar, klasik “küçük siyah elbiseler”, kısa ceketler ve kalem etekler ile marka moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Koleksiyondaki renkler, desenler ile iç içe geçen Versace sloganı ise: “Birleşmek ve birlik için bir çağrı bu ve bu çağrı, gücünü umuttan ve pozitiflikten alıyor.”



Benzer Haberler

Etro’nun Milano Moda Haftası’nda sergilediği koleksiyonun temasında altını çizdiği fikir, parkalarının arkasında açıkça ortaya konulmuştu: “Dinlemesini bilenler için dünya kendisine has bir müziğe sahiptir.” Koleksiyon ile her bir parçada verilen gökkuşağı efekti, defilenin bütün ayrıntıları ile bir bütün halinde tasarlanmıştı. Ve gerçek bir görsel şölenin sunulduğu defile için tasarımcı, dünyayı gezen ve dünya nimetlerini toplayan, detaylarla dolu bir koleksiyon diyor. 1960 ve 1970’lerin başından esinlenilen koleksiyonda; hayvan ve etnik desenler, birbirinde kaybolan renkler ile gerçek bir hippi ruhu ortaya çıkıyor.Missoni denilince artık akıllara gelen klasik ve özgün desen, her zamanki gibi Missoni Milano Moda Haftası’nda sergilenen yeni koleksiyonunda da ön planda idi. Özellikle zigzag deseni ve pembe rengin öne çıktığı koleksiyonda, kadın haklarından AIDS hastalarına kadar birçok noktaya mesajlar verildi.Son yıllarda yaptıkları özellikle ‘’rüya’’ ayakkabı ve çantalarla dikkatleri çeken Dolce&Gabbana yine bildiğiniz gibiydi. Moda dünyasından birçok insanın akın ettiği defilede Domenico Dolce ve Stefano Gabbana her zamanki desteği yine yanlarında buldu. Koleksiyonla ilgili olarak ise, “Bizim için önemli olan insanların karakterleri. 1980’lerin ortasındaki ilk gösterimizden beri aynı dikkate sahibiz: Gerçek insanlar! Ve istediğimiz mesaj çok açık: Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. İşte bu kadar!” diyor Stefano Gabbana. Koleksiyonda ise bilindik Dolce&Gabbana abartıları, çeşitli figürler, sloganlar, üç boyutlu çiçekler, desenler ve bolca kullanılmış kırmızılar bulunuyor.