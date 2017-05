Moda Sözlüğü: “Zamansız Parça”

Chanel tweed ceket, Hermés Birkin Bag, Armani takım elbise, Louis Vuitton Monogram valiz… Moda dünyasının yıldızları olan bu isimleri ilk defa duymadığınıza eminiz. Bunlar gibi daha birçok özel parça çok uzun senedir moda dünyasının modası geçmeyen ‘kült parçaları haline gelmiş durumda. Aynı zamanda tabi ki markaların da lokomotif ürünleri… Markasını temsil eden, o markanın adı geçtiğinizde gözümüzün önüne gelen ilk görüntü olan, üzerinden kaç sene geçerse geçsin modası geçmeyen bu parçalar moda dünyasında ‘zamansız parçalar’ olarak tanımlanmakta.



Hermés Birkin Bag

‘Zamansız ürün’ demek her şeyden önce senelerin testinden sağlam çıkmış ve modası hiç geçmemiş, moda dünyasının hızla değişen trend döngülerinden etkilenmeyen, kişide ‘trend üstü’ bir his yaratan ürün demek. Aynı zamanda zamansız ürün demek fonksiyonel olarak da zamanın testinden çıkabilen, yani her dönemin ihtiyaçlarına uygun kullanım rahatlığı sağlayabilen ürün demek. Tüm bu kriterleri bir arada tutmayı başarabilen bir ürün de doğal olarak ‘zamansız ürün’ deyimini hak ediyor.Siz de moda dünyasının zamansız parçalarını inceleyip, alışveriş listenizde bu parçalara yer verebilirsiniz. Böylece moda dünyasının hızla değişen trendlerine yenilmeden uzun soluklu bir yatırım yapmış olursunuz.