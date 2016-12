Moda Tutkusu by Love my body ve Mika-Der işbirliği!

Türkiye’de 32 mağazasıyla hizmet veren Love my body, jean ve triko ağırlıklı Moda Tutkusu by Love my body kapsül koleksiyonunun yaratıcıları Moda Tutkusu ile birlikte bugüne kadar yaptıkları birbirinden başarılı projelerle Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Rehabilitasyon (Çocuk Destek Merkezleri) açmak, bağlı bulunan Çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının, Çocuk ve Sevgi Evlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Mika-Der için özel bir sweatshirt koleksiyonu hazırladı.



Çocukların ön planda olduğu çeşitli mesajlarla süslü sweatshirtlerin lansman ve ilk satışlarının 8 Aralık 2016 Perşembe günü yapıldığı Moda Tutkusu by Love my body for Mika-Der koleksiyonu, yine aynı gün itibariyle Love my body mağazalarında ve online sitesinde satışa sunuldu. Lansmana cemiyet, moda ve televizyon dünyasından ünlü isimler katıldı., beş sezondur Moda Tutkusu ile sürdürdüğü işbirliğine şimdi Türkiye’de değerli işlere imza atan Mika-Der ile yeni bir boyut kazandırdı. Koleksiyon için ünlü isimler de tasarlanan sweatshirtlerle poz vererek projeyi destekledi.byforkoleksiyonu anlamlı mesajlarıyla güzel bir hediye alternatifi olurken, aynı zamanda da sweatshirtlerin satışlarından elde edilen gelir ile yapılan bağışlarla Mika-Der'in inşaatına geçen yıl başlanan Tekirdağ Kapaklıprojesine destek veriliyor.2008 yılında 36-50 beden aralığı alternatifleri sunarak modayı her bedene kavuşturmayı amaçlayan markaı; bugün kendine güvenen, cesur ve elegan stili ile öne çıkıyor. 32 mağazalık perakende zinciri, üç sezondur sokak moda trendlerinin öncüsü Moda Tutkusu kızları ile de jean ve triko ağırlıklı bir kapsül koleksiyon da hazırlıyor., 1992 yılında kurulanbünyesindeki bir marka. Rusya dışında 21 farklı ülkede; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Fas,Gürcistan, İran, Karadağ, Kazakistan, Kıbrıs, Kuveyt, Kuzey Irak, Libya, Makedonya, Mısır, Moldova, Nahçıvan, Polonya, Suudi Arabistan ve Ürdün’deki satış noktalarıyla hizmet veren Adil Işık Grup bünyesinde; Love my body dışında adL ile adL markasının alt koleksiyonları codentry, Night Zoom ve adl+Cengiz Abazoğlu koleksiyonları da bulunuyor. Adil Işık Group, Türkiye’de toplam 118 mağaza ve 300 satış merkezine sahip.Mika-Der, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde; Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Rehabilitasyon (Çocuk Destek Merkezleri) açmak, bağlı bulunan Çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının, Çocuk ve Sevgi Evlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek, bu kurumlarda yaşayan çocuklarımızın eğitim, müzik, tiyatro, spor ve psikolojik desteklerle bugünlerine ve geleceklerine hazırlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü. Derneğin ele alınması düşünülen il için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve valilikten gerekli izinleri aldıktan sonra gerçekleştirilecek proje ile ilgili planlama yapılarak yapım aşamasına başlanır. Proje bittikten sonra da ekip ilgililerle birlikte yapılan hizmetleri yerinde denetler. Dernek; gerekli finansman desteğini konser, balo gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek ya da bağışçılar kanalı ile sağlar.Üniversitede işletme bölümünü bitirip, sektörde üst düzey yönetici olarak çalışan iki iş kadını olan Ayşegül Afacan Köksal ve Yasemin Öğün, Türkiye’nin en başarılı moda akademisinde iki yıl boyunca moda tasarım eğitimi aldıktan sonra 2011’de kendi markaları Mybestfriends’i kurdular. Türkiye’de stili ile fark açan, moda otoriteleri tarafından kabul gören, yazıları ile kaliteli bir yaşam tarzını anlatan iki moda bloggerı olarak da beş sezondur’edair jean ve triko ağırlıklı kapsül koleksiyon hazırlıyorlar.