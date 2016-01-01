Modanın İlham Perileri!

Güneşli bir günde beyaz bulutların arasından sızan güneşin kırılan ışıkları…

En sevdiğin şarkının sözleri…

Çocukken okuduğun masalın kahramanı...

İçinde kaybolduğun tarih...

Her mevsim açan çiçeğin kokusu...



Safiye Ekiz

Tasarlarken ilham veren her bir detay, giydiğimiz giysilerde hayat bulur bir tasarımcı için. Hemen hemen her sezon koleksiyonlar çıktığında, sezonun kumaşından renginden daha çok koleksiyonun hikâyesini merak ederim. Tasarımcı koleksiyonunu hazırlamaya başladığında bambaşka yerlere yolculuğa çıkmıştır aslında, hayal dünyasına misafir olan ilham perilerinin arkasına takılıp…Antik Roma'yı koleksiyonunda yeniden yorumlayan tasarımcının uzun dantel elbisesini, sırf rengi güzel olduğu için aldığınızı sakın söylemeyin :) Ya da bilim kurgu filmlerinin etkisinde fazlaca kalmış tasarımcının kadife pelerinini aldığınızda sadece kumaşının sıcaklığını hissettiğinizi :)Belki de bu yüzden Coco Chanel’in " Moda basit bir kıyafet meselesi değildir." sözünü çok seviyorum.İlham perilerinin bizi sürükleyeceği sezonlara yolculuğumuz hiç bitmesin...Sevgiyle kalın...