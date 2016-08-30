Modanın ‘Kült’leri: Deri, Deri ve Yine Deri
Moda dünyasında adeta ‘kült’ haline gelen ve her yeni sezonda etkisini ve iddiasını aynı çizgide devam ettiren trendlerden birisi de deri kumaş trendi...
Bir zamanların sokaklarda fırtına gibi esen deri parçaları, günümüzde hem sokaklarda hem de ünlü markaların vitrinlerinde kendisini gösteriyor. Peki, siz hala derinin gücüne ve iddiasına ‘abartı’ gözüyle mi bakıyorsunuz? Öyleyse yeni sezonda derinin çarpıcı ve güçlü duruşunu daha soft ve günlük hale getirerek kullanmaya ne dersiniz?
Deri Pantolon-Beyaz T-shirt
Deriyi daha iddiasız ve sade kullanmak isteyenler, deri parçaları basic ürünler ile birlikte kullanmayı tercih etmeli. Deri bir siyah pantolon ile kullanılan beyaz basic bir t-shirt, sizi sade ama cool bir görüntüye kavuştururken, bu görüntüyü aksesuarlar ve topuklu ayakkabılar ile tamamlayarak gece şıklığına da geçebilirsiniz.
Deri Ceketler
Deri ceketler, en abiye elbiselerin bile daha cool ve daha spor gözükmesinin temel anahtar parçalarından birisi. Soğuk havalara veda etmeye hazırlandığımız, bahar aylarının serin ve güneşli havalarına yatırım yaptığımız şu günlerde, siyah deri bir ceket sizin kurtarıcınız olmaya yetecektir.
Bir zamanların sokaklarda fırtına gibi esen deri parçaları, günümüzde hem sokaklarda hem de ünlü markaların vitrinlerinde kendisini gösteriyor. Peki, siz hala derinin gücüne ve iddiasına ‘abartı’ gözüyle mi bakıyorsunuz? Öyleyse yeni sezonda derinin çarpıcı ve güçlü duruşunu daha soft ve günlük hale getirerek kullanmaya ne dersiniz?
İşte size deriyi en cool ve en sade hali ile kullanma tüyoları…
Deri Pantolon-Beyaz T-shirt
Deriyi daha iddiasız ve sade kullanmak isteyenler, deri parçaları basic ürünler ile birlikte kullanmayı tercih etmeli. Deri bir siyah pantolon ile kullanılan beyaz basic bir t-shirt, sizi sade ama cool bir görüntüye kavuştururken, bu görüntüyü aksesuarlar ve topuklu ayakkabılar ile tamamlayarak gece şıklığına da geçebilirsiniz.
Deri Ceketler
Deri ceketler, en abiye elbiselerin bile daha cool ve daha spor gözükmesinin temel anahtar parçalarından birisi. Soğuk havalara veda etmeye hazırlandığımız, bahar aylarının serin ve güneşli havalarına yatırım yaptığımız şu günlerde, siyah deri bir ceket sizin kurtarıcınız olmaya yetecektir.
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