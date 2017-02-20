Modanın Ölümsüzlerinden: ‘Chanel 2.55’

Ray-Ban Wayfarer gözlükler ya da Levi’s 501 jean pantolon gibi modanın ‘kült’ parçalarından birisi olan bu çanta, yazımızda yakın markajımıza girmiş bulunuyor.



Moda dünyası neredeyse her gün değişen trend ve akımları ile bize sonsuz sayıda kıyafet ve aksesuar tercihi sunsa da bazı modeller dolabımızda ön sıralardaki yerini hiç kaybetmiyor. Chanel markasının artık bir klasik haline gelen 2.55 modelinin sahip olduğu ‘moda dünyasının en çok taklit edilen çantalarından birisi olma’ sıfatı bile bu çantanın ne kadar popüler bir aksesuar olduğunu göstermeye yetiyor.Ölümsüz bir 1950’li yıllar klasiği olan Chanel markasının CHANEL 2.55 modeli, şıklık görüntüsünün matmazel Gabrielle ‘Coco’ Chanel ile moda dünyasına girmiş temsilidir. Bir zamanlar şık elbiseler ile birlikte kullanılan ve şıklığın en iyi karelerinden birisi olan bu çanta, günümüzde spor ayakkabının bile tamamlayıcısı olabiliyor.Kapitone desenli deriden yapılan ve askısı altın rengi zincirden oluşan bu tasarım çantanın astar kısmında kullanılan şarap rengi, çantanın şıklığını tamamlayan ve markanın iddiasını gösteren bir detaydır. Eski dönemlerden itibaren moda dünyasına yön veren isimlerden olan Audrey Hepburn’den Prenses Diana’ya kadar neredeyse herkesin dolabına konuk olan bu çanta, günümüzde de en ünlü isimlerin vazgeçilmez çanta tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.