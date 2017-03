Modanın Tüm Renkleri 7X24 Sizinle!

Kıyafetlerin yaşantımızda önemli ve duygusal bir yere sahip olduğuna inanan United Colors of Benetton, yenilenen web sitesi üzerinden alışveriş imkânı sunmaya başladı. tr.benetton.com adresinden, United Colors of Benetton ve 012 Koleksiyonu’nda yer alan tüm ürünler sipariş edilebiliyor. Günün her saatinde ve dünyanın her yerinden modaya erişim imkânı sağlayan çevrimiçi alışveriş, Benetton’la daha da renkleniyor.



Hayatı renkli yaşayanlar için…

United Colors of Benetton 2017 İlkbahar Yaz Koleksiyonu, göz alıcı renkleri ve trikolarının yanı sıra, desenleriyle de dikkat çekiyor. Sportif şıklığı temsil eden “athleisure” akımından Piet Mondrian’ın modern sanatına, “karıştır-eşleştir” tarzından bohem esintilere kadar pek çok zevke ve duyguya hitap eden koleksiyon, günün her saati için şık alternatifler sunuyor.



Çocuklar için yaratılan 012 Koleksiyonu’nda, doğanın tüm parlak renkleriyle triko uzmanlığı ve sportif tarzı birleştiren ürünler yer alıyor. Pop motifli üstler, sloganlı ve kapüşonlu sweatshirt’ler, renkli yamalarla süslenmiş jean pantolon ve şortlar hem erkekler hem kızlar için rahat ve şık bir tarz yaratıyor.