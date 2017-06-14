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Modanisa’da Ramazan’a Özel Kampanya

Modanisa’da Ramazan’a Özel Kampanya

Muhafazakâr moda dünyasının ortak beklentilerini zarif ve şık çizgilerle yorumlayan Modanisa.com, kadınların özgüveninin arkasında kendilerini şık ve güzel hissetmelerinin yattığının bilinciyle yeni kampanyası''Yansıt!'' ile karşımızda.

Modanisa'yı tercih eden kadınlar, her stile uyum sağlayan seçenekleri ve ürün çeşitliliğinin yanı sıra Modanisa'yı her daim kendilerini dinleyen, ihtiyaçlarına uygun hareket eden, fikirlerine önem veren ve aynı hayat görüşüne sahip arkadaşları olarak görüyorlar.
 

modanisa ramazan kampanyası
 
Modaseverler kadın için şık olmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, muhafazakâr kadının her ortamda stil sahibi, zarif, şık ve kendilerini yansıtabileceklerinin vurgulandığı İlkbahar - Yaz 2017 kampanyası, üç bölümden oluşuyor:
 
modanisa ramazan kampanyası
 
''Zarafetini Yansıt!'' ile düğün, davet ve özel organizasyonlarda abiye şıklığı sunarken, ''Hayallerini Yansıt'' ile genç stile yön veriyor. ''Tarzını Yansıt!'' ise günlük hayat ve iftar davetlerindeki hanımlara en trend önerileri sunuyor.
 
modanisa
 
Modanisa; 19 Haziran itibariyle bayrama kadar tüm müşterilerine Modanisa’nın Ramazan’a özel sınırlı sayıda üretilen, özel tasarım şallarını hediye ediyor.


 


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