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Modasever Ödül Töreni: CFDA Fashion Awards

Modasever Ödül Töreni: CFDA Fashion Awards

Tam 36 senedir modaseverlerin yakından takip ettiği ödül töreni CFDA Fashion Awards, dün gece gerçekleştirildi.

1981'den beri düzenli olarak gerçekleştirilen ve moda sektörünün Oscar'ı olarak bilinen CFDA Fashion Awards, New York'taki NY Hammerstein Balo Salonu'nda yeni sahiplerine takdim edildi.

Heidi Klum, Nicole Kidman, Brooke Shields, Meg Ryan gibi birbirinden ünlü starların katıldığı ve kırmızı halısında yürüdüğü gecede; ‘’Yılın Tasarımcısı’’ ödülünü Calvin Klein’dan Raf Simons aldı. ‘’Yılın Moda İkonu’’ ödülü İtalyan Vogue dergisinin yayın yönetmeni Franca Sozzani’ye giderken; geçen yıl Beyonce’ye verilen CFDA Uluslararası ödülü ise Balenciaga’ya verildi.
 


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