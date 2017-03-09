Modern ve Havalı: Grafik Deseni

Modern tarz denildiğinde sanırım hepimizin aklına ilk olarak şehrin koşturmasına ayak uydurabilen ve renkleri - desenleri birbirine karıştırmaktan korkmayan kadınlar aklımıza geliyor. Peki, bu cesur kadınların son zamanlarda severek kullandığı ve ünlü moda haftalarının en çok dikkat çeken parçası hangisidir? Bekleyin açıklıyoruz: Grafik efekti.



Çabasız şıklığın ve eklektik stilin en iyi görüntülerinden birisi olan grafik efekti, tarz konusunda kendisine güvenen ve çabasız bir şıklığı tercih eden kadınların en sevdiği desenlerden birisidir. Modern tarzın en iyi yansıması olan grafik desenleri en güzel siyah ve beyaz renkleri ile birlikte kullanılıyor ve garanti bir şıklığın en iyi yansıması oluyor. Üstelik bu stili hem gündüz şıklığına hem de gece şıklığına kolayca uygulayabilir, spor ve günlük bir tarzda da kullanabilirsiniz.Monokrom-modern bir hava estiren ve illüzyon etkisi yaratan grafik efekti, siyah ve beyaz ile birleşince ortaya çıkan şıklığın modası hiç ama hiç geçmiyor.