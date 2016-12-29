Modern ve Konforlu Evler...

Bu amaçla yola çıkan İder Mobilya, her kategorideki ürünleriyle, hayatın tüm stresini dışarıda bırakıp güne mutlu uyanmanız için huzurlu ve rahat bir atmosfer sunuyor.



Beyazın Verdiği Huzur ve Sakinlik...

Beyaz rengin hakim olduğu Flora Yatak Odası ile stressiz bir hayata uykunuzdan başlamanızı sağlıyor. Geceleri konforlu ve güzel bir uyku uyuyun ki sabahları güne daha zinde başlayın.



Diğer yandan beyazın sadeliği ve ahşabın sıcaklığını birleştiren modern çizgiler de evinize ferah bir hava katıyor, ne kafanızı ne gözünüzü yormuyor.



Özellikle geniş ve çok bölümlü gardırop ve tuvalet masasına dışarıda kalan tüm eşyalarınızı yerleştirebilir; dağınıklıkların önüne geçebilirsiniz.



Modern tasarımlarıyla evlere farklı bir soluk getiren İder Mobilya, Lidya koltuğun hem rengi hem rahatlığı ile enerjiyi ve konforu evinizde birleştiriyor...Artık evin en çok kullanılan alanları, yani oturma odaları da minimalist tarzla taçlandırılıyor.Bugün en çok kullanılan modellerden biri olan köşe koltuklar özellikle oldukça dar alanlarda pratik ve konforlu oturma alanları ortaya çıkarıyor.Kapadokya Köşe Koltuk da fildişi rengiyle oturma odasında ferahlığı sizlere sağlıyor...