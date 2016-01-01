Modern ve Şık Stili İle Mehriban Aliyeva… 

Sağlam ve yerinde stili, güzelliğiyle bir araya gelince çok konuşulan Mehriban Aliyeva; 3 çocuk annesi ve 52 yaşında. Uzun zamandır gözler önünde olan First Lady, Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nde başladığı yüksek öğrenimini, Moskova Tıp Akademisi’nde tamamlamış ve Moskova Bilimsel Araştırma Enstitüsü Göz Hastalıkları Bölümü’nde çalışmış. Ayrıca, halen başkanlığını sürdürdüğü Azerbaycan Kültürünün Dostları Vakfı'nı kurarak da faaliyetlerine devam etmiş.

İşte Azerbaycan Milli Meclisi’nde milletvekilliği de yapan Mehriban Aliyeva’nın, modern ve şık seçimlerinden favorilerimiz…