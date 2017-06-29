Modunuzu Yükseltecek Güzellik Ürünlerini Denemeye Var Mısınız?
Yaz mevsiminde size ihtiyacınız olan enerji ve havayı katacak olan, modunuzu yükseltecek en trend güzellik ürünlerine göz atmaya ne dersiniz?
Kendinizi şımartın: Yüz Maskesi
Sıcaklara çözüm: Ferahlık Sağlayacak Yüz Spreyi
Son zamanlarda birçok ünlü blogger ve makyaj gurmesinin çantasından eksik etmediği ferahlık sağlayan yüz spreyleri sizin de havanızı değiştirecek güzellik ürünlerinden birisi olmaya aday.
Yazın enerjisi: Allık
Yaz makyajı denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden birisi şüphesiz allıklardır. İster şeftali isterseniz pembe ve bronz tonlarda bir allık enerjinizi anında yükseltebilir.
Enerji ‘mod on’: Çiçek Kokulu Parfüm
Yaz parfümleri denildiğinde akla gelen ilk koku şüphesiz çiçek kokularıdır. Siz de çiçeklerin kokusu ile enerjinizi yükseltmeye var mısınız?
Aydınlık bir makyaj: Highlighter
Son zamanların en trend makyaj uygulamalarından birisi olan aydınlık verici ve ıslak makyaj trendi, hem çok doğal hem de çok enerjik duruyor. Bunun için ihtiyacınız olan tek ürün ise cilt tonunuza uygun bir highlighter.
Kendinizi şımartın: Yüz Maskesi
Şu sıralar modunuzu yükseltecek ve yazın bol güneşli havalarında cildinize de iyi gelecek bir önerimiz var: cilt bakım maskeleri. Cilt tipinize uygun bir maske ile hem kendinizi şımartabilir hem de pratik bir bakım uygulayabilirsiniz.
Guerlain, 1.320 TL
Sıcaklara çözüm: Ferahlık Sağlayacak Yüz Spreyi
Son zamanlarda birçok ünlü blogger ve makyaj gurmesinin çantasından eksik etmediği ferahlık sağlayan yüz spreyleri sizin de havanızı değiştirecek güzellik ürünlerinden birisi olmaya aday.
Kiehl's, 109 TL
Yazın enerjisi: Allık
Yaz makyajı denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden birisi şüphesiz allıklardır. İster şeftali isterseniz pembe ve bronz tonlarda bir allık enerjinizi anında yükseltebilir.
M.A.C, 89 TL
Enerji ‘mod on’: Çiçek Kokulu Parfüm
Yaz parfümleri denildiğinde akla gelen ilk koku şüphesiz çiçek kokularıdır. Siz de çiçeklerin kokusu ile enerjinizi yükseltmeye var mısınız?
Miu Miu, 494 TL
Aydınlık bir makyaj: Highlighter
Son zamanların en trend makyaj uygulamalarından birisi olan aydınlık verici ve ıslak makyaj trendi, hem çok doğal hem de çok enerjik duruyor. Bunun için ihtiyacınız olan tek ürün ise cilt tonunuza uygun bir highlighter.
Benefit, 189 TL
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