Modunuzu Yükseltecek Güzellik Ürünlerini Denemeye Var Mısınız?

Kendinizi şımartın: Yüz Maskesi

Şu sıralar modunuzu yükseltecek ve yazın bol güneşli havalarında cildinize de iyi gelecek bir önerimiz var: cilt bakım maskeleri. Cilt tipinize uygun bir maske ile hem kendinizi şımartabilir hem de pratik bir bakım uygulayabilirsiniz.



Guerlain, 1.320 TL

Kiehl's, 109 TL

M.A.C, 89 TL​​​​​​​

Miu Miu, 494 T​​​​​​​L

Benefit, 189 TL

Son zamanlarda birçok ünlü blogger ve makyaj gurmesinin çantasından eksik etmediği ferahlık sağlayan yüz spreyleri sizin de havanızı değiştirecek güzellik ürünlerinden birisi olmaya aday.Yaz makyajı denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden birisi şüphesiz allıklardır. İster şeftali isterseniz pembe ve bronz tonlarda bir allık enerjinizi anında yükseltebilir.Yaz parfümleri denildiğinde akla gelen ilk koku şüphesiz çiçek kokularıdır. Siz de çiçeklerin kokusu ile enerjinizi yükseltmeye var mısınız?Son zamanların en trend makyaj uygulamalarından birisi olan aydınlık verici ve ıslak makyaj trendi, hem çok doğal hem de çok enerjik duruyor. Bunun için ihtiyacınız olan tek ürün ise cilt tonunuza uygun bir highlighter.