MOİ Sahne’de Şubat Ayı Programı

MOİ Sahne’de Tiyatro Oyunları;

2 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’

5 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve saat 19.00’da yetişkin oyunu ‘İsimsiz Yıldız’



8 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Adalet Sizsiniz’

9 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’

11 Şubat Cumartesi günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Binde Bir Gece Diyalogları’



12 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’

15 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bezirgan’

16 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Basit Bir Ev Kazası’

19 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Keloğlan Masalları Müzikali‘ ve saat 18.00’de Sunay Akın’ın tek kişilik oyunu ‘Bir Çift Güvercin’



22 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik gösterisi ‘Ödünç Yaşamlar’

23 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da Sermiyan Midyat’ın tek kişilik gösterisi ‘Sermiyan Midnight Show’



26 Şubat Pazar günü: Saat 13.00 ve saat 15.00’te çocuk oyunu ‘Harika Kanatlar’ ve saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Topuklu Terlik Süt Yapar’



27 Şubat Pazartesi günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Kocamın Nişanlısı’ oyunları seyirciyle buluşacak.

MOİ Sahne’de konserler;



3 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Buray,

4 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Tan Taşçı,

10 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Kalben,

17 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Gökhan Tepe,

18 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Zerrin Özer,

24 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu,

25 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Gökhan Türkmen konseri düzenlenecek.

Tüm etkinliklerin biletleri MOİ Sahne gişesinden ve www.biletix.com’dan temin edilebiliyor. MOİ Sahne’deki etkinlikler hakkında detaylı bilgi www.moisahne.com’dan alınabiliyor.

