MOİ Sahne’de Şubat Ayı Programı
MOİ Sahne’de Tiyatro Oyunları;
2 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’
5 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve saat 19.00’da yetişkin oyunu ‘İsimsiz Yıldız’
8 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Adalet Sizsiniz’
9 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’
11 Şubat Cumartesi günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Binde Bir Gece Diyalogları’
12 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’
15 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bezirgan’
16 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Basit Bir Ev Kazası’
19 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Keloğlan Masalları Müzikali‘ ve saat 18.00’de Sunay Akın’ın tek kişilik oyunu ‘Bir Çift Güvercin’
22 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik gösterisi ‘Ödünç Yaşamlar’
23 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da Sermiyan Midyat’ın tek kişilik gösterisi ‘Sermiyan Midnight Show’
26 Şubat Pazar günü: Saat 13.00 ve saat 15.00’te çocuk oyunu ‘Harika Kanatlar’ ve saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Topuklu Terlik Süt Yapar’
27 Şubat Pazartesi günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Kocamın Nişanlısı’ oyunları seyirciyle buluşacak.
MOİ Sahne’de konserler;
3 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Buray,
4 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Tan Taşçı,
10 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Kalben,
17 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Gökhan Tepe,
18 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Zerrin Özer,
24 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu,
25 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Gökhan Türkmen konseri düzenlenecek.
Tüm etkinliklerin biletleri MOİ Sahne gişesinden ve www.biletix.com’dan temin edilebiliyor. MOİ Sahne’deki etkinlikler hakkında detaylı bilgi www.moisahne.com’dan alınabiliyor.
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