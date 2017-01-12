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MOİ Sahne’de Şubat Ayı Programı

MOİ Sahne’de Şubat Ayı Programı

İstanbul’un en renkli sahnesi MOİ Sahne Şubat 2017’de tiyatro oyunları ve konserlerle dolu Mall of İstanbul’da yer alan MOİ Sahne, 2017 yılının Şubat ayında birbirinden keyifli çocuk oyunlarına, yetişkin oyunlarına ve konserlere ev sahipliği yapacak.

MOİ Sahne’de Tiyatro Oyunları;
2 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır
5 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve saat 19.00’da yetişkin oyunu ‘İsimsiz Yıldız

8 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Adalet Sizsiniz
9 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bir Delinin Hatıra Defteri
11 Şubat Cumartesi günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Binde Bir Gece Diyalogları

12 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Canım Kardeşim Müzikali 2
15 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Bezirgan
16 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Basit Bir Ev Kazası
19 Şubat Pazar günü: Saat 13.00’te çocuk oyunu ‘Keloğlan Masalları Müzikali‘ ve saat 18.00’de Sunay Akın’ın tek kişilik oyunu ‘Bir Çift Güvercin

22 Şubat Çarşamba günü: Saat 20.30’da Ali Poyrazoğlu’nun tek kişilik gösterisi ‘Ödünç Yaşamlar
23 Şubat Perşembe günü: Saat 20.30’da Sermiyan Midyat’ın tek kişilik gösterisi ‘Sermiyan Midnight Show

26 Şubat Pazar günü: Saat 13.00 ve saat 15.00’te çocuk oyunu ‘Harika Kanatlar’ ve saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Topuklu Terlik Süt Yapar

27 Şubat Pazartesi günü: Saat 20.30’da yetişkin oyunu ‘Kocamın Nişanlısı’ oyunları seyirciyle buluşacak.
MOİ Sahne’de konserler;

3 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Buray,
4 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Tan Taşçı,
10 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Kalben,
17 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Gökhan Tepe,
18 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Zerrin Özer,
24 Şubat Cuma günü: Saat 21.00’de Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu,
25 Şubat Cumartesi günü: Saat 21.00’de Gökhan Türkmen konseri düzenlenecek.
Tüm etkinliklerin biletleri MOİ Sahne gişesinden ve www.biletix.com’dan temin edilebiliyor. MOİ Sahne’deki etkinlikler hakkında detaylı bilgi www.moisahne.com’dan alınabiliyor.
 


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