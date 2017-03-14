‘Mola Yöntemi’ Uygulamaları ve Yapılan Hatalar

Peki, çocukları etiketlemek, onlara bu şekilde suçlayıcı ifadelerle yaklaşmak doğru mudur? Tabii ki değil! Öfke anında ya da çocuğunuz yanlış bir davranışta bulunduğundan neler yapmalı ve çocuklarınıza “yap”, “yapma” gibi komutları nasıl vermeniz gerektiğini işin uzmanlarına danışarak sizin için yazdık. Keyifli okumalar…



Çocuğunuzu etiketlemeyin

“Sen yaramazsın”, “sen dinlemiyorsun”, “senden bıktım” gibi ifadeler çocuğu suçlayıcı, yargılayıcı, etiketleyici ifadelerdir. Bunlardan mümkün olduğu kadar kaçınmalısınız. Bir sorun anında çocuğu etiketlemek yerine sorumluluğu önce kendi üzerine alabilir ve aynayı kendinize tutabilirsiniz. “Bir dakika, önce bir sakinleşelim” dediğiniz noktada doğru adımı atmış oluyorsunuz. Unutmayın; çocuğunuz ancak sakinleştikten sonra onunla doğru iletişime geçebilirsiniz.



Mola yöntemi

Çoğu ebeveyn bu yöntemi mutlaka bir yerlerden duymuş ya da okumuş hatta deneyimlemiş olabilir. Çocuğun sakinleşmesini beklediğimiz noktada devreye giren bir yöntem olan mola yöntemi doğru uygulandığında etkili bir yöntemdir. Bu yöntem kısaca; bir köşe belirlenmesi, çocuğun sinirli ya da öfkeli anında “mola” diyerek çocuğu o belirlenen köşeye oturtmaktır. Peki, bu bir ceza mı yoksa çocuğun istediği bir yerde durup “sen sakinleş, sonra konuşacağız” demek daha mı doğru?



“Mola” kavramı uygulamalarda maalesef ceza gibi algılanıyor ve bu şekilde uygulanmaya çalışılıyor. Ancak mola demek asla ceza demek değildir. Mola, hem çocuğun hem de ebeveynin öfkesiyle baş etme yöntemidir. Molada belirli bir alan olması doğrudur ve bu alan her hangi bir yer olabilir. Çünkü mola sürecini yönetecek olan her zaman ebeveyndir.



Mola anında “Şimdi git oraya, orada bekle”, “git şimdi orada düşün” gibi sert bir ifade ile cümleler söylemekten ve öfkeli bir tavırdan kaçınmalıyız. Unutmayın çocuk öfke anında karşısında sakin bir kişi olmasını bekler. Bu sebeple çocuk molada iken anne ve babanın sakince beklemesi gerekiyor. Ebeveynler mola sürecinde çocuğun bedenini tutarak, çocuğu sıkarak ya da gülerek çocuğa herhangi bir tepkide bulunmamalıdır. Mola sürecinde çocuk kendisi istemediği sürece çocuğa dokunmamalı ve tepkisiz kalmak durumundasınız.

