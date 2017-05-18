Motivasyona mı İhtiyacınız Var?

İşte bu noktada bizi yükseltecek, daha mutlu ve kaliteli yaşama götürecek kilit bir kelime var: Motivasyon. Bu, kişinin doğuştan sahip olduğu değil, kendi oluşturduğu bir enerji. Zaman zaman çeşitli faktörlerden dolayı düşen motivasyon; hayatınızın her alanında, evde, işte veya bambaşka bir şekilde sizi kötü hissettirir, hayatı anlamsızlaştırır. İşte böyle anlar yaşamamak ve hayata daha iyi devam edebilmek için motivasyon kazanma adımları…





ÖĞRENMEKTEN ÇEKİNME

Motivasyonda yaşadığınız kayıp; gelişme ve öğrenmeye karşı isteyerek ya da istemeyerek edindiğiniz bir önyargıdan sebep olabilir. Yapılan hatalardan korkuyor ve tekrarlama korkusu çekiyor olabilirsiniz. Bunları bir yana bırakıp öğrenmeye her zaman açık olmalısınız. Gereksiz korkulara kendinizi hapsetmemeniz gerekir. Hata yapmanın da insana birçok şey katıp öğretebileceğini unutmayın. Çıkardığınız dersler, yeni öğrendikleriniz sizin gelişime ne kadar açık olduğunuzu gösterir.



GERÇEKÇİ HEDEFLER

İlerleyebilmek için hedefler koymak önemlidir. Fakat bu hedeflerin ulaşılabilir olduğundan emin olun. Gerçekleştirmesi çok güç hedefler koyup önünüze engel çekmeyin. Bunların olmaması ile birlikte motivasyonunuz çok basit bir şekilde kaybolacaktır. Ama gerçekçi hedefler konulduğunda ve bunlar başarıldığında motivasyonunuz hiç olmadığı kadar yükselecek, yeni hedefler için heyecan duyacaksınız.



ŞİKAYET ETMEKTEN VAZGEÇ

Motivasyon kaybında insan, enerjisine bağlı olarak sürekli bir şikayet etme ve hayıflanma durumu yaşar. Genel olarak problemleri çözmek yerine daha da içinden çıkılmaz bir hale sokma çabası hakim olur. Bu durumda motivasyonu tekrar sağlamak için ufkunuzu açacak, enerjinizi yükseltecek insanlarla zaman geçirmeli, kendinizi de yeniden enerjinizi yükseletecek noktaya taşımaya çalışmalısınız.

