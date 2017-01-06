Mozart İlk Kez Bale Sahnesinde!

Müzik tarihinin en büyük dehalarından biri kabul edilen ünlü besteci Wolfrang Amadeus Mozart'ın 1791'de, henüz 35 yaşındayken biten kısacık hayatından kesitler sunan "Amadeus", Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 29 Aralık'ta dünya prömiyerini yaparak sanata gönül verenleri selamlayacak.



Naci Özgüç'ün orkestra şefliğini yaptığı seçkide, Mozart'ı Burak Kayıhan, İlhan Durgut ve Kadir Okurer, eşi Constance'yi Özge Başaran, Sultan Menteşe ve Güleycan Kocabey'in canlandıracağı eserde; hayatı boyunca Mozart'a kıskançlık derecesinde büyük bir hayranlık besleyen İtalyan besteci Antonio Salieri rolünde ise Eren Keleş, İlhan Durgut ve Berkay Saraçoğlu yer alıyor.



Eserin koreografisine imza atan Gürcü sanatçı Nugzar Magalashvili; Mozart'ın müziğinin, insanların ruhunu iyileştireceğine inandığını belirtirken eserin librettosunu yazan Medeia Magalashvili'nin çıkış noktasının da bu düşünce olduğunu söyledi.



Magalashvili: "Bu eser bir ilk!’’



Magalashvili, balede Mozart'ın hayatını anlatan bu tarz bir eserin daha önce hazırlanmadığını belirterek, "Bu eser bir ilk. Türkiye'de hazırlandı ve eserin dünya prömiyerini de Ankara'da yapacağız." dedi.

