MSA’nın ‘’Tatlı’’ Ocak Workshopları

Etlerin marinasyon aşamasından mükemmel pişirme ayarına, çeşitli tatlı türlerinden dünya mutfaklarına kadar geniş bir yelpazede teknik bilgileri öğrenmeniz mümkün.



Eşsiz Tatlılar İçin MSA



Toplamda 2 gün sürecek olan “Alman Pastaları” eğitiminde, Orta ve Kuzey Avrupa’nın damak kültürünü zenginleştiren leziz tatlıları hazırlamanın tekniklerini öğreneceksiniz. Eğitim boyunca, pasta ve tatlıların iç dolgularından soslarına ve hamur çeşitlerine kadar her malzemesini ellerinizle yapacaksınız. Program 16 -17 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.



Artık enfes macaron lezzeti için Paris hayali kurmaya gerek yok. MSA’da 13 Ocak Cuma günü 10.00 – 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek “Matmazel Macaron” eğitimi ile Paris’tekileri aratmayacak lezzetteki tatların püf noktalarını öğrenebileceksiniz.



Gün geçtikçe yaygınlaşan ve ilgiyi üzerinde toplayan pastacılık sektöründe, sade sunumu ile “Naked Cake” trendi de yükseldi. Siz de bu özgün pastanın yapımını öğrenip, kutlama pastalarınızı kendi ellerinizle sevdiklerinize hazırlayarak sofralarınızı şenlendirebileceksiniz. Program 20 Ocak’ta MSA’da!



Günlük Workshoplar ile Lezzet Dünyasına...



İtalyan Mutfağı, 2 Ocak Pazartesi



Kış mevsiminin en sevilen malzemeleriyle ortaya çıkacak harika bir İtalyan menüsü sizleri bekliyor.



Sushi, 7 Ocak Cumartesi



Sunset Grill&Bar’ın sushi şefi Hiroki Takemura, MSA mutfağına konuk oluyor ve sushi üzerine en iyi uygulamalarını, bütün sırlarını sizlerle paylaşıyor.



Cheesecake, 8 Ocak Pazar





Her davetin, bütün keyifli ortamların baş tacı cheesecakelerin en güzelini burada öğrenebilirsiniz. Bu eşsiz lezzeti sevdiklerinizle de paylaşmak ve tatlı ziyafeti vermek istiyorsanız, programda yerinizi şimdiden ayırın.



Burgers & Fries, 8 Ocak Pazar



En sevilen lezzetlerden biri olan hamburger köftesinden enfes kızarmış patatese, soğan halkalarından mantara ve özel mayonezine kadar hamburgeri en iyi şekilde öğrenip yapabilirsiniz.





Cupcake, 12 Ocak Perşembe



En özel kek ve iç dolgu tarifler, frosting süsleme sanatıyla buluşturulan görsel şölen ile sizinle...





Çikolata Butiği, 21 Ocak Cumartesi



En doğru tekniklerle en güzel çikolataları yapmak ve püf noktalarını öğrenebilmek için bu workshopu kaçırmayın.





Hint Mutfağı, 23 Ocak Pazartesi



Kendine özgü lezzetleriyle meşhur Hint Mutfağı’nın en özel lezzetlerinden oluşturulmuş özel bir menü…



Sandwiches & Wraps, 25 Ocak Çarşamba



Ekmek seçiminden malzeme-sos uyumuna kadar her milletten izler taşıyan ve ardında derin bir kültür barındıran bu lezzetin en özel uyarlamalarını MSA şeflerinden öğrenmek için, şimdiden planınızı yapmalısınız!