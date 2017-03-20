Mucize Doğada: Gül Yağının Faydaları

Özellikle yapraklarından elde edilen gül suyu ve gül yağının cilt bakımında yarattığı mucizeleri belirtmeden geçmek ise haksızlık olur.



İşte gül yağının faydaları ve hala kullanmıyorsanız gül yağını cilt bakımında kullanmanız için en güzel nedenler:



*Gül yağı, cildinizi kirden ve yağdan arındırır.



*Cildinizde güneşin bıraktığı güneş lekelerinin hafiflemesinde etkili olan gül yağı; cilt renk eşitsizliklerine de iyi geliyor.



*Hassas göz çevresi için en iyi bakım ürünlerinden birisi olan gül yağı; gözlerinizde kanlanma veya göz nezlesi gibi sorunlara da iyi geliyor. Gül yağına batırılmış bir pamukla göz kapağına yapacağınız kompres, gözünüzdeki şikâyetlere iyi gelebilir.



*Gül yağı, en güzel ve en doğal makyaj temizleyicilerinden birisi.



*Gül yağı; cildi canlandıran ve arındıran, cildinize parlaklık kazandıran mucizevî bir yağdır.



*Ayrıca gül yağının ciltte oluşan alerjik sorunlara ve egzama gibi cilt hastalıklarına da tedavi edici bir rolü vardır.



* iyi bir antioksidan olan gül yağı, ağzınızın içerisinde oluşan bakterileri de yok etmede yardımcıdır. Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı gül yağı katarak yapacağınız gargara ile ağzınızın içindeki bakterilerden kurtulabilirsiniz.



Gül yağı kullanacaklar dikkat!

Gül yağı bazı ciltlerde alerjik reaksiyonlar verebilir. Özellikle aşırı hassas ciltlerde reaksiyona neden olabilecek gül yağını kullanmadan önce cildinizde küçük bir alanda deneme yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

