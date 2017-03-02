  1. Anasayfa
  2. Mucizevî Toz: Karbonat
Mucizevî Toz: Karbonat

Mucizevî Toz: Karbonat

Karbonat çoğunuz için hamur kabartma tozu ya da vanilya gibi mutfak tozlarından birisidir. Oysa karbonat birçok yerde kullanılan sihirli bir tozdur. İşte karbonatın kullanıldığı alanlar…

Karbonattan deodorant
Eğer piyasalarda satılan deodorantları kullanmak istemiyorsanız ve doğal bir malzeme kullanmak istiyorsanız yardımınıza karbonat koşacaktır. Duştan çıktıktan sonra bir pamuk ile koltuk altınıza süreceğiniz karbonat, teri çekecektir.

Kuru şampuan mı dediniz?
Eğer kuru şampuan kullanmayı seven biri iseniz karbonattan kuru şampuan da yapabilirsiniz. Saç diplerinize döktüğünüz karbonat ile saç derinize masaj yapın ve karbonatı dağıtın.

Diş macunu yerine
Karbonat ve suyu karıştırarak dişlerinizi fırçalayabileceğiniz biliyor musunuz? Karbonatın dişlerinizde oluşan lekelerin temizlenmesine yardımcı olduğunu da hatırlatalım.

Cildinize peeling
Cildinizi su ile ıslatın ve karbonatı hafif hareketlerde masaj yaparak cildinize sürün. Bu işlem ile cildinize peeling etkisi yapabilirsiniz.

Cilt lekeleri
Karbonat ve limon suyu ile hazırlayacağınız cilt maskesi, cildinizi özellikle güneş lekelerinden arındıran sihirli bir karışımdır.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.