Mucizevî Toz: Karbonat

Karbonattan deodorant

Eğer piyasalarda satılan deodorantları kullanmak istemiyorsanız ve doğal bir malzeme kullanmak istiyorsanız yardımınıza karbonat koşacaktır. Duştan çıktıktan sonra bir pamuk ile koltuk altınıza süreceğiniz karbonat, teri çekecektir.



Kuru şampuan mı dediniz?

Eğer kuru şampuan kullanmayı seven biri iseniz karbonattan kuru şampuan da yapabilirsiniz. Saç diplerinize döktüğünüz karbonat ile saç derinize masaj yapın ve karbonatı dağıtın.



Diş macunu yerine

Karbonat ve suyu karıştırarak dişlerinizi fırçalayabileceğiniz biliyor musunuz? Karbonatın dişlerinizde oluşan lekelerin temizlenmesine yardımcı olduğunu da hatırlatalım.



Cildinize peeling

Cildinizi su ile ıslatın ve karbonatı hafif hareketlerde masaj yaparak cildinize sürün. Bu işlem ile cildinize peeling etkisi yapabilirsiniz.



Cilt lekeleri

Karbonat ve limon suyu ile hazırlayacağınız cilt maskesi, cildinizi özellikle güneş lekelerinden arındıran sihirli bir karışımdır.

