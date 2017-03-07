'Muhafazakar Giyim ve Yaşam Fuarı'nın Ardından

Tobb onaylı ve Kosgeb destekli muhafazakar moda fuarı, Türkiye ve Ortadoğu'nun tek ticari fuarı olarak biliniyor. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Muhafazakâr Giyim ve Yaşam Fuarı ile amaçlanan ise 100 seçkin üretici firmayı; 2 bini aşkın yerli yabancı butik, mağaza ve toptancı ile bir araya getirmek olarak açıklanmıştı.



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), KOSGEB ile Tasarımcılar ve Tekstil Girişimcileri Derneği (TATEG) iş birliğinde düzenlenen Muhafazakar Giyim ve Yaşam Fuarı, muhafazakar camiadan moda severlerin ve muhafazakar tekstil firmalarının da dikkatini çekti şüphesiz.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, fuarın önemini "O esnek çalışma çerçevesi içerisinde insanlara, kendi yaşam biçimlerine uygun, rahat edebildikleri kıyafetleri bir şıklık içerisinde sunmak son derece önemlidir." sözleriyle açıkladı.



Fuara 80 Muhafazakar Firma ve Tasarımcı Katıldı



Sofuar Genel Müdürü Özgür Sofuoğlu da fuarda, Muhafazakar Giyim ve Yaşam Fuarı’na muhafazakar giyim ve yaşamın farklı alanlarında faaliyet gösteren 80 firmanın yer aldığını belirtti. Ayrıca Türkiye'de muhafazakar giyim ve muhafazakar yaşamla ilgili bir fuar olmamasını da büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi.

