Muhafazakâr Giyim ve Yaşam Fuarı Başlıyor!  

Tobb onaylı ve Kosgeb destekli fuar, Türkiye ve Ortadoğu'nun tek ticari fuarı olarak biliniyor. Muhafazakâr Giyim ve Yaşam Fuarı ile hedeflenen ise 100 seçkin üretici firmayı; 2 bini aşkın yerli yabancı butik, mağaza ve toptancı ile bir araya getirmek. Böylece Türkiye’nin tekstil ve moda alanındaki dev üreticileri, 2-3-4 Mart tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde buluşuyor. İç piyasa hacimlerini arttırmak ve ihracatlarını geliştirmek için yapılacak bu buluşma, Türkiye’nin en büyük muhafazakar giyim markaları ve mağazalarının da yer almasıyla sektörün ilk ve en geniş kapsamlı fuarı olacak.



Fuar Katılımcıları



Fuara muhafazakar moda tasarımcıları, muhafazakar hazır giyim gelinlik, abiye vb. zincir mağazalar; muhafazakar yaşam tercihleri; mekânlar, emlak projeleri, eğitim ve sağlık kurumları ve organizasyon firmaları katılıyor.



Fuarı ziyaret etmesi beklenen kitle ise muhafazakar müşteri kitlesine hitap eden mağazalar, toptancılar, tasarımcılar ve özel davetli nihai tüketiciler.



