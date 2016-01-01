Mükemmel Saçların Sırrı: Moroccanoil Treatment

Peki, ünlü editörler bu mucizevî bakım yağları hakkında neler söyledi?



Moroccanoil Treatment bakım yağları, yumuşatma ve saçı temizlemeden şekillendirmeye kadar tüm ürünleriyle saçınızı şımartmak için sizi bekliyor. Saçınızın şekil almamasından, bakımsız gözükmesinden, parlamamasından şikâyetçi iseniz; Moroccanoil’in besleyici argan yağıyla zenginleştirilmiş olan bu bakım yağları, yağlar hakkında tüm ön yargılarınızı kırmaya hazır.



Bu mucizevî ürünleri kullanan güzellik editörlerinin yorumları eminim sizi de etkileyecektir. İşte o yorumlardan birkaçı…



‘’saç şampuanı ve kreminin mükemmel bir kokusu var. Diğer şampuanların aksine fazlaca köpürmüyor ama saçınızı pırıl pırıl yapıyor. Moroccanoil Bakım Yağı’nın saçınızı yağlandırmadan nem verme özelliğine ise hayran kalacaksınız.’’‘’nem serisi saçınıza özlediğiniz yumuşak ve parlak dokusunu geri kazandıracaktır. Serinin asıl starı ise nemlendirici kremi. Tek başına kullanıldığında bile saçı yumuşacık yapıyor.’’‘’Siz de saçınızı şımartmak ve kaybettiği parlaklığı, yumuşaklığı geri kazandırmak istiyorsanız, hiç vakit kaybetmeden bu ürünü denemelisiniz, bizden söylemesi...’’