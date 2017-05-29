‘Must Have’ Listenizi Güncelleyin: Transparan Çantalar
2017 yılına damgasını vuran transparan detaylar, şimdi de aksesuarlarda karşımıza çıkıyor.
Sezonun en trend parçalarından birisi olan transparan çantalar, alışveriş listenizin yeni ‘must have’ parçası olmaya çoktan aday. Peki ünlü isimlerin de sokak stilinde severek kullandığı transparan çantalar nasıl kombinlenir? İşte sezonun en trend çanta modellerinden birisi: transparan çantalar.
Şeffaf olmak, gizli-saklı kalmamak, her şeyin göründüğü gibi olması meselesi son zamanlarda güven gerektiren tüm platformda karşımıza çıkan kelimelerin başında geldi. Özellikle sosyal medyanın her anımızı yayınlamaya hazır bir platform haline gelmesi ile her şeyimizi ortaya serme alışkanlığımız, bizi gün geçtikçe daha da şeffaflaştırıyor.
Plajda, günlük hayatta, hatta davete katılırken dahi kullanabileceğiniz transparan çantalar çok pratik. Eğer siz de çantanızın içini göstermeye hazırsanız, bu trend sizin için ideal!
İster omuz çantası isterseniz de sırt çantası olarak tercih edebileceğiniz transparan çantalar, sade ve minimalist bir stili iddialı ve modern bir hale dönüştürecek.
Sezonun en trend parçalarından birisi olan transparan çantalar, alışveriş listenizin yeni ‘must have’ parçası olmaya çoktan aday. Peki ünlü isimlerin de sokak stilinde severek kullandığı transparan çantalar nasıl kombinlenir? İşte sezonun en trend çanta modellerinden birisi: transparan çantalar.
Chanel
Şeffaf olmak, gizli-saklı kalmamak, her şeyin göründüğü gibi olması meselesi son zamanlarda güven gerektiren tüm platformda karşımıza çıkan kelimelerin başında geldi. Özellikle sosyal medyanın her anımızı yayınlamaya hazır bir platform haline gelmesi ile her şeyimizi ortaya serme alışkanlığımız, bizi gün geçtikçe daha da şeffaflaştırıyor.
Kenzo
Plajda, günlük hayatta, hatta davete katılırken dahi kullanabileceğiniz transparan çantalar çok pratik. Eğer siz de çantanızın içini göstermeye hazırsanız, bu trend sizin için ideal!
Adidas by Stella McCartney
İster omuz çantası isterseniz de sırt çantası olarak tercih edebileceğiniz transparan çantalar, sade ve minimalist bir stili iddialı ve modern bir hale dönüştürecek.
Zara
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