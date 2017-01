‘Must Have’: Maskaralar

Makyaj konusu kadınlar için araştırması ve denemesi bitmeyen derya-deniz konulardan birisi. Her sezon değişen makyaj trendleri, her yeni sezonda popüler olan yeni ürünler ve mutlaka denenmesi ve uygulanması gereken yeni ürünler derken, makyaj konusunda yapılan tavsiyeler kadınlar tarafından oldukça değerli. Biz de bu yazımızda yeni sezonun en popüler makyaj trendlerinden birisi olan ‘takma kirpik varmış gibi’ gözüken kirpiklere sahip olmak için kullanmanız gereken en iyi maskaraları sizinle paylaşacağız.



Siz de kirpiklerinizin hem daha dolgun hem de daha uzun görünmesini sağlamak için bu maskaraları mutlaka denemelisiniz!



Yves Saint Laurent: Faux Cils Mascara Volume

Moda dünyasına yön veren markalardan birisi olan Yves Saint Laurent, makyaj dünyasında da iddiasını sürdürüyor. Markanın bu maskarası kirpiklerinizi hem daha dolgun hem de tek tek gösteriyor.



Smashbox: Full Exposure Maskara

Kirpiklerinizin daha uzun gözükmesini ve takma kirpik varmış efektini yaratmak için bu maskara vazgeçilmezlerinizden birisi olacak.



Sisley: So Curl Maskara

En iyi maskaralara bakarken atlanmaması gereken ürünlerden birisi olan Sisley markasının bu ürünü, adındaki gibi kirpiklerinizi kıvırma etkisinin yüksek olması ile biliniyor.



Lancôme: Grandiôse Extrême Mascara

Maskara denildiğinde değişmez tercihlerden birisi: Lancôme markasının Grandiôse Extrême Maskarası olmalı.



Dior: Diorshow Lash Extension Effect Maskara

Dior markasının makyaj ürünlerindeki kalitesi ve iddiası, bu üründe de kendisini gösteriyor.



Benefit: They're Real!

Sevilen makyaj markası Benefit, bu maskarası ile dolgunluk ve hacimli kirpik arayışında olanların gönlünü çalmış durumda!