Mustang İlkbahar-Yaz 2017 Koleksiyonu

Denim felsefesini doğal ve özgün olmaya dayandıran Mustang’in yeni koleksiyonu mükemmel kalıpları ve kaliteli kumaşları ile sezona damgasını vuracak.



Mustang İlkbahar-Yaz 2017 kadın koleksiyonu kumaşlar, siluetler ve paça boyları üzerine inşa ediliyor. Yumuşak ve rahatlığı ön plana alan kumaşlar ve sezonun göz alıcı trendleri olan culotte ve marlene kesimlerin ön plana çıktığı koleksiyonda bileklerin göründüğü kısa paçalar dikkat çekiyor. Vintage temasına odaklanan koleksiyonda yer alan bluz, gömlek ve tişörtler ise denimlerle kombinlendiğinde sade ve şık bir görünümün anahtarını sunuyor.



Fırfır, dantel ve püskül detaylarıyla renklenenilkbahar- Yaz koleksiyonu ile günün her anında çabasız şıklık elinizde. Koleksiyonun renk paletinde yer alan Lacivert/siyah, yeşil/buz mavisi gibi farklı tonların gölgeleme teknikleri ile kullanılması ile farklı stiller yaratıyor.Erkek modasında ulaşılabilir şıklığın adresisezonunda doğallığa geri dönüyor. Koleksiyona klasik İtalyan yaşam tarzı Küba’nın yeni ve rahat Karayipler havası ilham veriyor. İşlenmemiş görünümlü konik ve düz kesim denimler,hafif ve özgün renklendirmelerle sade ve rahat bir yazın müjdesini veriyor.Koleksiyonda yer alan jeanleri tamamlayan uzun kollu tişörtler, günlük giyimde şıklığın anahtarı gömlekler ve süveterler dikkat çekiyor., İlkbahar-Yaz sezonunda erkek modasının klasik renklerine odaklanarak lacivert, haki, siyah, gri ve kırmızı tonlarından oluşan bir renk paleti sunuyor. Desenlerin ve mavi tonlarda denizci çizgilerinin incelikli kullanımı İtalyan yaşam tarzına ve Küba’nın rahat atmosferine yeni bir yaklaşım getiriyor.