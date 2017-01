Mutluluk Üzerine Farklı Bir Bakış Açısı İle ‘Mutlu muyuz?’ Sergisi Galeri 5’te

Anel Grup tarafından desteklenen Galeri 5, Sevgi Aka, Ahu Akgün, Volkan Aslan, Ekin Kano, Gizem Karakaş, Küdem Katerina ve Murat Yıldız’ın eserlerini bir araya getiren ‘Mutlu muyuz?’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, insanlık tarihi kadar eski “mutluluk” kavramını günümüz kültürel ve siyasi ortamında yeniden ele alan bir öneride bulunuyor.



Bilgi erişiminin gittikçe hızlandığı, internetin özellikle de paylaşım sitelerinin görsel ve işitsel bir rezervuara dönüştüğü bir dönemde, “siyah kare” paylaşımları, Dalai Lama alıntıları, terör haberleri, meditasyon videoları, ağlayan surat ve şükreden eller emojileri arasında geziniyoruz. Etrafımızdaki bilgi bombardımanı bizi her gün dünyadaki olaylardan haberdar ederken, diğer yandan bu bilgi akışı mutluluğa ulaşmanın yolları hakkında bize ipuçları veriyor.



“Mutlu muyuz?” sergisi de mütemadiyen su sızdıran bir bardağın çaresizce dolu tarafına bakma çabası üzerine kurgulanıyor. Sergi; Sevgi Aka, Ahu Akgün, Volkan Aslan, Ekin Kano, Gizem Karakaş, Küdem Katerina ve Murat Yıldız’ın karalamalar, kahkahalar, siyah balonlar, rengârenk duygu durumları, ifadesiz suratlar, gökkuşağı ve yağmuru birbirine katan bulutlar ve tekrar tekrar yazılmış ‘mutluyum’ nidalarından oluşan eserlerini bir araya getiriyor. 23 Ocak’ta açılışı yapılacak sergi Ümraniye Anel İş Merkezi Galeri 5’de 22 Mart’a kadar ücretsiz gezilebilecek.



Sergiye katılan sanatçılar hakkında:

Sevgi Aka (d. 1986, İstanbul)

Sevgi Aka heykel ve performans çalışmalarına imkan alanı yaratan fiziksel, kavramsal ve ruhani yokluklara eğilir. Görsel Sanatlar eğitimini Universidad de Celaya (Meksika), Sabancı Üniversitesi ve School of the Art Institute Chicago'da aldı. Çalışmaları Chicago'da, İstanbul'da ve New York'ta sergilendi. Cura Bodrum ve Çağdaş Sanat ve Eleştiri, NY Misafir sanatçı programlarına katılmıştır.



Ahu Akgün (d. 1985, İstanbul)

Ahu Akgün 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2006-2007 yılları arasında Erasmus Değişim Programı ile Munster Kunst Akademie, Almanya’da eğitim gördü. 2009 senesinde Burg Giebichenstein Hochschule fur Kunst und Design, Almanya’da Tekstil ve Resim Yüksek Lisansına başladı. 2010’da Türkiye’ye dönen Ahu Akgün, 2015’te başladığı Sabancı Üniversitesi, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programına hala devam etmektedir. 2016’da Mamut Art Project, 2015’te Evin Sanat Galerisinde “Nuri İyem Resim Ödülü”, 2014’te Mabeyn Galeride "Yaşam Durakları", 2013’te Adahanda Artshift küratörlüğündeki "Unutulanın Hatıraları" karma sergilerine katılmış; 2014’te Galeri Artist Çukurcumada “holosen” ve 2012’de "doku n ma k" adlı kişisel resim sergilerini açmıştır.



Volkan Aslan (d.1982, Ankara)

Volkan Aslan, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde resim eğitimi aldı. Kişisel sergileri arasında “Mükemmel Bir Gün” (Pi Artworks Istanbul, 2015); “Hiç Yaşanmamış Bir Gün” ( Pi Artworks Londra, 2014); “Hatırlamayı Unutma” (Arter, İstanbul, 2013); “Volkan” (Maçka Sanat Galerisi İstanbul, 2011); “İstikrarsız Tekrar” (Pi Artworks Istanbul, 2011); “Dört” (Pi Artworks Istanbul, 2009); “Endişe” (Pi Artworks Istanbul, 2008) ve “Volkan Aslan İstanbul’da” (Under Construction, Istanbul, 2007) yer alıyor. Sanatçı, İstanbul, Unkapanı'ndaki bağımsız sanat mekanı 5533'ün de kurucularındandır.



Ekin Kano (d. 1990, İstanbul)

Ekin Kano, Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü mezunudur. Den Haag Kraliyet Akademisi’nde değişim programıyla bulunmuş, resim çalışmalarını devam ettirmiştir. Halen Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar bölümünde yüksek lisansını resim, fotoğraf ve video alanlarındaki araştırmasıyla sürdürmektedir. 2016 yılında FUAM İstanbul Photobook Festivali ve UCLA New Wight Bienali’nde yer almıştır.



Gizem Karakaş (d.1987, Ankara)

Gizem Karakaş, 2009 yılında Université Paris I Panthéon Sorbonne’da Arts Plastiques et Sciences de l’Art (Plastik Sanatlar ve Sanat Bilimleri) bölümünde lisans eğitimini bitirdikten sonra, 2011 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını Arts et médias numériques (Sanat ve Yeni Medya) bölümünde tamamladı. 2014 yılında, ‘Dikkat! Dikkat’’ başlıklı video yerleştirmesi Moving Image Istanbul sanat fuarının Moving Image Presents bölümüne seçildi. Pera Müzesi (İstanbul), Akbank Sanat (İstanbul), santralistanbul (İstanbul), Centre Pompidou (Paris), Television Space (Witten) gibi bir çok sanat kurumu ve müzede karma sergilere katılan sanatçı, 2015 yılında ‘Studio’yu Gezmek İçin Son Şansınız!’ başlıklı ilk kişisel sergisini Galerist Studio’da açtı. Karakaş 2009’dan bu yana Etem Şahin ile birlikte Medyartiz adı altında ortak projeler üretiyor.



Küdem Katerina (d. 1990, İstanbul)

Küdem Katerina, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyor. 2011 yılında Prag’da AAAD’de resim bölümünde Erasmus programına katıldı. 2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde lisans eğitimini bitirdikten sonra aynı bölümde 2014’te yüksek lisansını tamamladı. Karıncalanma Serisi’ ne, var olabilen en ufak müdahale olan noktayla, oynayarak başladı. Aklı devre dışı bırakan seri, rastlantısal noktaların her seferinde bir doğa formuna benzerliği üzerinden Kaos Teorisi’yle ilişki kurar. 2013’te Rotary Sanat Yarışması Kataloğu’nda yer aldı. 2014’te Mamut Art Project, Ekavart, Casa Del’Arte Bodrum ve MKM’de karma sergilere katıldı.



Murat Yıldız (d. 1984, Giresun)

Murat Yıldız 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Bileşik Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. Pek çok farklı disiplinlinde çalışan sanatçının işleri meditatif, soyut ve büyük boy çizimlerden; gerçekçi, küçük, dışavurumcu işlemelere; izleyiciyi dahil ettiği oyun enstalasyonlarından, yazıya kadar uzanıyor. Yıldız, işlerin üretim süreçleri hakkında düşünmek, gerçekliği görmek ve deneyimlemek ile ilgileniyor ve olabildiğince nesnel ve aynı zamanda öznel olmaya çalışıyor. Sanatçı son olarak Kuzey Finlandiya’da KulttuuriKauppila sanat merkezinde 3 aylık bir sanatçı rezidans programına katılmış ve program sonunda bir sergi açmıştır. 2017 yılında Hollanda Rijswijk Müzesi, 5.Tekstil Bienaline seçilen sanatçı çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.