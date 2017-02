Münih’teki Haus der Kunst Direktörü Okwui Enwezor, 15 Şubat’ta İstanbul Modern’de deneyimlerini paylaşacak.



İstanbul Modern’in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yönetici ve küratörlerini ağırladığı “Müzeler Konuşuyor”, Almanya ile devam ediyor. Goethe-Institut Istanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen, Almanya’daki sanat kurumlarının küratörlerinin ve müze direktörlerinin davet edildiği Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya’nın 15 Şubat’taki konuğu Münih’teki Haus der Kunst'un Direktörü Okwui Enwezor olacak.



Enwezor, Haus der Kunst’ta geçtiğimiz ekim ayında açılan ve İstanbul Modern koleksiyonundaki Fahrelnissa Zeid’in “Cehennemim” yapıtının da yer aldığı “Savaş sonrası: Pasifik’le Atlantik Arasında Sanat, 1945­1965” sergisi üzerine bir konuşma yapacak.



Okwui Enwezor kimdir?

56. Venedik Bienali’nde görsel sanatlar direktörlüğü yapan Enwezor, Paris’teki La Triennale 2012, 7. Gwangju Bienali, 2. Sevilla Bienali, Kassel’deki Documenta 11 ve 2. Johannesburg Bienali gibi pek çok uluslararası sergide de sanat yönetmeni olarak görev aldı. Geçtiğimiz dönemde San Francisco Sanat Enstitüsü’nün başkanlığını yapan Enwezor, kurum bünyesindeki akademik programların da idarecisiydi ve misafir öğretim üyesi olarak Columbia Üniversitesi, New York; Pittsburgh Üniversitesi ve Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi’nde bulundu. New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Kirk Varnedoe misafir öğretim üyesi olan Enwezor, 2013’te Küresel Özel Öğretim Üyesi unvanıyla New York Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yaptı.



Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Almanya

Haus der Kunst Münih Direktörü OKWUI ENWEZOR

“Savaş sonrası: Pasifik’le Atlantik Arasında Sanat, 1945­1965” Sergisi Üzerine

Tarih: 15 Şubat Çarşamba 2017

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Modern Sinema Salonu

*Etkinlik ücretsizdir. Konuşma dili İngilizce olup, simültane çeviri yapılacaktır.