Nakış Aşkına!

Yavaş moda hareketinin temel felsefesi; uzun süreli giyilebilecek, kalitesi yüksek, modası geçmeyecek ürünler üretmektir. Günümüzde artık moda akımları eskisi kadar çabuk bir şekilde yön değiştirmiyor. Eskiden bir sezon İspanyol paça pantolonlar trend iken ertesi sezon dar paçalar trend olurdu. Her sezon insanlar kendini bu yeniliklere alıştırmaya çalışırken de tekrardan yeni bir trend doğardı. Herkes bu yoğunluktan sıkılmış olmalı ki artık moda akımları uzun süre gündemde kalmaya devam ediyor.



Buna en iyi örnek olan trend ise tabii ki uzun yıllardır bizimle olan nakış işlemeler. Birkaç sezondur revaçta olan nakış modası ile bu sezonda da buluşuyoruz. İlk önce çanta ve sweatshirtlerde beliren nakışlar sonradan yavaş yavaş her parçayı sarmaya başladı. Tüm mağazaların vitrinlerinde rastlayabileceğimiz bu nakış işlemeli parçalar, son dönemlerin en gözde trendi olmayı hak ediyor.



Zara

Valentino

Mavi

Victoria Beckham

Kışın kabanlarda, botlarda, aksesuar ve birçok yerde gördüğümüz nakışlar; yazın ise tül parçalar üzerine, t-shirtlere ve babetlere yerleşiyor. Nakışların en güzel özelliği ise hangi kumaş üzerinde olursa olsun hep cool ve 3 boyutlu bir görünüm sağlaması.Her parçada ayrı güzel duran bu şık işlemelerin en çok yakıştığı yer ise abiyeler olmuş durumda! Tül kumaşların üzerindeki çiçek nakışları ortaya hem vintage hem de şık bir görüntü çıkarıyor. Bu şık abiyeleri düz çanta, ayakkabı ve sade aksesuarlar ile kombinleyerek bir kır düğünün en coolu siz olabilirsiniz...Dünyaca ünlü birçok markanın da nakış trendinden etkilendiği görülüyor. Özellikle Gucci’nin nerdeyse tüm parçalarında küçük de olsa bir nakış görmek mümkün.Üstelik bir kasnak, bir iğne ve rengârenk ipler ile herkes bu nakışları yapabilir! Çok sevdiğimiz ama bunca trendin içinde dümdüz kalan sweatshirtlerimizi, eteklerimizi, kotlarımızı ve gömleklerimizi bu nakışlar ile süslemeye ne dersiniz? Örneğin gömleklerinizin üst cep kısımlarına baş harflerinizi işleyerek özel tasarım havasına sokabilirsiniz. Ya da eğlenceli emojiler ile sweatshirtlerinizi veya jeanlerinizi renklendirebilirsiniz.