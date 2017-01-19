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Nars’tan Yeni Kapatıcı: Soft Matte Complete Concealer

Nars’tan Yeni Kapatıcı: Soft Matte Complete Concealer

Kozmetik sektörünün en önemli markalarından Nars, şimdi de yeni kapatıcısı Soft Matte Complete Concealer ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Nars’ın bugüne kadar çıkardığı bütün kapatıcılar arasındaki en yüksek kapatıcı özelliğe sahip olan Soft Matte Complete, aynı zamanda yağsız kremsi formülüyle ciltle bütünleşerek doğal bir görünüm sunuyor. Ürün, hem cildi pürüzsüzleştiriyor hem de yumuşak içeriğiyle kusurları kapatıyor.
 
Flu Görünüm

Nars Soft Matte, optimal diffusion powder sayesinde içeriği ile ışığı emip kırarak en iyi optik etkiyi oluşturmak için üretildi. Böylece ciltteki kusurlar, anında flu bir görünüm kazanıyor.
 
Yüksek Kapatıcılık

İçeriği ve yapısıyla yumuşak dokunuşun yanı sıra yüksek kapatıcılık da sağlayan Soft Matte Complete, aynı zamanda çizgi ve gözeneklerde birikme de yapmıyor.
 
Pürüzsüz Ten

İçeriğindeki kolajen - canlandırıcı ürünler ile gözeneklerin ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olan kapatıcı, aynı zamanda cildi yumuşatıp nemlendiriyor…

Her cilt rengine uygun toplamda 16 ton seçeneğine sahip olan Nars Soft Matte Complete Concealer, şimdi tüm Nars mağazalarında!
 


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