Nars’tan Yeni Kapatıcı: Soft Matte Complete Concealer

Nars’ın bugüne kadar çıkardığı bütün kapatıcılar arasındaki en yüksek kapatıcı özelliğe sahip olan Soft Matte Complete, aynı zamanda yağsız kremsi formülüyle ciltle bütünleşerek doğal bir görünüm sunuyor. Ürün, hem cildi pürüzsüzleştiriyor hem de yumuşak içeriğiyle kusurları kapatıyor.



Flu Görünüm



Nars Soft Matte, optimal diffusion powder sayesinde içeriği ile ışığı emip kırarak en iyi optik etkiyi oluşturmak için üretildi. Böylece ciltteki kusurlar, anında flu bir görünüm kazanıyor.



Yüksek Kapatıcılık



İçeriği ve yapısıyla yumuşak dokunuşun yanı sıra yüksek kapatıcılık da sağlayan Soft Matte Complete, aynı zamanda çizgi ve gözeneklerde birikme de yapmıyor.



Pürüzsüz Ten



İçeriğindeki kolajen - canlandırıcı ürünler ile gözeneklerin ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olan kapatıcı, aynı zamanda cildi yumuşatıp nemlendiriyor…



Her cilt rengine uygun toplamda 16 ton seçeneğine sahip olan Nars Soft Matte Complete Concealer, şimdi tüm Nars mağazalarında!

