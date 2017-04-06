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Nasıl Bir Balayı İstemiştiniz?

Nasıl Bir Balayı İstemiştiniz?

Artık hayatınızın önemli bir dönemine girdiniz. Bu güzel serüvenin ilk günlerinde kendinizi harika hissetmek istemeniz oldukça doğal. Sizler için birkaç tatil rotası hazırladık. Dilediğiniz birini seçin, karar sizin!

Maldivler’de Romantizm
 
Evliliğinizin ilk günlerini gözlerden uzak bir şekilde mi geçirmek istiyorsunuz? Öyleyse deniz ve gökyüzünün sakin maviliğiyle, sıcak kumların huzurunun en iyi buluştuğu yer olan Maldivler, sizin için adeta bir cennet olacaktır. Hint Okyanusu’nda 1200 küçük adadan oluşan bu eşsiz doğa harikası ülke, eşiniz ve sizin için yorucu düğün günlerinden sonra, tam bir arınma mekânı olacak. Adaların her birinde, otellerdeki her konuk için neredeyse ayrı birer plaj var. Ayrıca balayı çiftlerine özel, sahilde mumlarla süslenmiş romantik akşam yemeği gibi birçok özellik bulunuyor.
 

maldivler balayı tatili
 
Venedik’te Aşk Başkadır
 
Balayınızda gezmek ve aynı zamanda romantizm dolu anlar yaşamak için, en ideal mekânlardan birisi gondollar ve aşıklar şehri “Venedik”. Geçen yılların eskitemediği, denizin ortasına konulmuş, muhteşem mimariye sahip olan nefes kesici günbatımlarıyla, rüyaları süsleyen bir balayı merkezi.
 
venedik balayı tatili

Otantik Balayı; Fas
 
Fas; tarihin tozlu sayfalarında eşsiz bir balayı geçirmek isteyen çiftler için cezbedici bir seçenek. Bir yanda Atlas Okyanusu’nun serinletici manzarası, diğer yanda uçsuz bucaksız Sahara çölleri ve rengârenk şehirleri… Her bir noktası farklı tat veren bu güzel ülke, kesinlikle görülmesi ve gezilmesi gereken bir gezi rotası. Size özel olarak tavsiye ettiğimiz bu otantik ülkenin en güzel şehri ise kesinlikle Fes.
 
fas tatil

Uzaklarda Arama: Abant
 
Balayında geçirecek çok zamanınız yoksa vaktinizi yolda harcamadan ve fazla uzaklara gitmeden, doğayla iç içe huzur dolu birkaç gün geçirmek için en doğru adres Abant.
 
abant tatil
 
Karadeniz Havasında Balayı
 
Evliliğinizin ilk günlerini, şehrin korna seslerinden uzakta, yeşilin her tonunu görebileceğiniz eşsiz bir Karadeniz turuyla taçlandırmaya ne dersiniz? Güzel ülkemizin farklı coğrafyalarını tanımak ve tertemiz bir hava solumak siz ve eşiniz için tam bir detoks olacaktır.
 
karadeniz tatil


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