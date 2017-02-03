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Nasıl Giyilir: Güçlü ve Modern Bir Pembe

Nasıl Giyilir: Güçlü ve Modern Bir Pembe

Kız bebeklerine pembe giydirilmesi ile çocukluğundan beri pembe istilasına maruz kalmış bazı kadınlar, pembe rengi hiç sevmese bile şunu kabul edelim: pembenin tonları bu sezon oldukça popüler!

Üstelik pembe renk, uzun süredir kazandırıldığı o çocuksu siluetlerden de kurtularak cool ve olgun bir görünüme terfi ediyor. Ünlü markaların 2017 İlkbahar/Yaz sezonuna ait yeni koleksiyonlarını bir bir görücüye çıkardıkları son günlerde, podyumların en yüksek sesli ve en iddialı renklerinden birisi olan pembe, yeni sezonda iddiasını sürdürmeye devam edecek!
 

pembe trendi

Peki, pembe rengi çocuksu ve sevimli görüntüsünden çıkarıp daha cool ve modern bir şekilde kullanmak için nasıl giyinmeliyiz? İşte pembenin en cool ve en tavırlı halleri…
 
pembe trendi

Pastel pembe
Geçtiğimiz sezonun en iddialı renklerinden birisi olan pastel pembe bu sezonda da iddiasını kaybetmemeye hazır! Özellikle 2017 sezonunun modası olan asimetrik kesim elbise ye da eteklerde en çok tercih edilen renklerden birisi olan pembe renk, güçlü parçalar ve feminen detaylar ile birleştirilerek cool ve iddialı bir tavır kazanıyor.
 
Kız bebeklerine pembe giydirilmesi ile çocukluğundan beri pembe istilasına maruz kalmış bazı kadınlar, pembe rengi hiç sevmese bile şunu kabul etmekte fayda var: pembenin tonları bu sezon da oldukça popüler!

Minimal şıklık: soft pembe-beyaz
İşte bahar ve yaz aylarının minimal şıklık kodu: soft pembeler ve beyaz renk. Özellikle pastel pembe ve tonlarında tercih edilen pantolon- ceket takımlarını beyaz basic tişörtler ya da bluzlar ile tamamlamak sizi hem modern hem de zarif bir görüntüye ulaştıracak.
 
pembe trendi
 
pembe trendi
 
pembe trendi
 
pembe trendi
 


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