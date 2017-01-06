‘’Ne İstediğimi Biliyorum’’

Bu yazımızda ise durum, düşünce, duygu, davranış değişimi, dönüşümü için gerekli ikinci unsur olan "ne istediğimizi net olarak belirlemekten" bahsedelim.



Mühim olan sabah uyanma amacımız, dünümüzden bugünümüze artı bir ile geçme niyetimiz, durup kendimize "Ben ne istiyorum?"sorusuna cevap alabilmemizdir. Bu soruyu sorduğumuzda net, ulaşılabilinir bir cevabımız gelmiyorsa durmalı, düşünmeli ve sorunun cevabını oluşturmalıyız.



Hayatta hepimizin istekleri var, doğduğumuz andan itibaren başlıyor tüm isteklerimiz; karnımızı doyurmak, yürümek, koşmak, oynamak, sevilmek, konuşmak...



İstemek bir insan için en doğal şey, bununla birlikte sadece istemek değil, önemli olan istediğin şeyi bilmek ve onu elde etmek için harekete geçmek, gerekli stratejileri oluşturmak ve süreklilikle birlikte ona ulaşmak için emek harcamak gerekir.



Çünkü istediğimiz dönüşüm gerçekten ne istediğimizi bulduktan sonra başlayacaktır.



O zaman gerçekten ne istediğimizi bilmek ve onu hedef haline çevirmek için neler yapmalıyız?



Bu süreçte öncelikle dirayetli olmak gerekir. Çünkü bu kararı aldığımızda zihnimiz hemen bahaneler üretecektir. "Şuan yoğunum, uygun değilim, aman bu neye yarayacak ki, hiç vaktim yok…"

İşte tüm bu bahanelere ve bu süreçte önümüze çıkacak engellere karşı güçlü olmalıyız.



Şimdi hayatımızı bir gözden geçirelim; ne istedik, neler için çok çaba sarf ettik ve ulaşamadık, nelerden korktuk, endişe ettik?



Bunları düşünelim. Düşündükçe bu sorulara cevaplar verebiliyorsak aslında bizler hiçbir gerçek hedefe kilitlenmemişiz demektir.



Çünkü hedefine odaklanan insan sakindir, kaygısızdır ve bir başarısızlıkla karşılaştığında vazgeçmez; tam tersine ben bu durumdan ne öğrenebilirim der ve her defasında yoluna devam eder.



Hadi bizler de hedef belirlemek için ufak bir teknikle başlayalım. Bir kâğıda şuan itibariyle hedeflediğimiz konuyu açık seçik yazalım. Ve yazarken lütfen olumlu kelimeler kullanalım, odaklanalım ve kendimizi gerekirse sesli telkinlerle motive edelim. Bu yazdığımız hedef için şimdiden heyecan duymaya başlayalım. Burada en önemli şey, oluşturduğumuz hedefimizle onu gerçekleştireceğimize olan inancımızı sağlam tutalım. İkisi arasında harika bir uyum, harika bir ahenk yaşayalım.



Unutmayalım ki belirlenmiş, gerçek, net bir hedefimiz yoksa içimizde var olan gücün, marifetin, potansiyelin hiçbir anlamı yoktur…



Yaşam Koçu Ayşe Güler Usta



