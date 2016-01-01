Neden Erteliyoruz?

Ve bu erteleme durumu sürekli tekrarlandığında alışkanlık haline geliyor. Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Karaca konuyla ilgili sizler için açıkladı...



İnsan Neden Sürekli Ertelemeyi Tercih Eder?

Ertelemenin birçok farklı nedeni var. Bu nedenler tek başına da var olabileceği gibi birkaç tanesi birlikte de olabilir.



İlk olarak ertelemenin en önemli sebeplerinden biri mükemmeliyetçiliktir. Mükemmeliyetçi kafa yapısındaki insanlar, kalite ve verimlilik odaklı olduğu için ortaya çıkacak sonuçla aşırı ilgilenirler. Ayrıntılarda boğulup, bu ayrıntıları halletmedikçe harekete geçemezler. Bir yandan bu ayrıntılarla uğraşıp adım atmıyorken diğer yandan da bir adım atmak zorunda hissetmek arasında sıkışırlar.



Erteleme Alışkanlığının Psikolojik Olarak Yansımaları Nasıl Olur?

Uzun süre emek vermeyi gerektiren büyük hedefler, genellikle tükenmişliğe neden olur. Tükenmişlik tablosunu oluşturan bireysel zemin analiz edilip gereken adımlar atılmadığında da depresyon durumu açığa çıkabilir.

Bir grup insanlar için adım atmama nedeni ise emek sarf etse de başaramayacağı hissine kapılmasıdır. Bu insanlar için başarısızlık oranı oldukça yüksektir. Kendilerini zaten şimdiye kadar başaramamış ve bundan sonra da hiç bir şeyi başaramayacakmış gibi hissederler.



Bazı kişiler için adım atmama nedeni ise kendi başına bir işi becerebileceğine inanamamasıdır. Bu kişiler karar vermekte zorlanan, özgüvenleri düşük ve yönlendirilmeyi bekleyen kişilerdir.



Bir takım insanların da adım atamama sebebi, emek vererek ulaşması gereken şeyleri zaten kendi doğal hakkı olarak görmesidir. Yani hedefini, başkasının kendisine koşulsuz şekilde vermesini beklemesidir.

Erteleme hem erteleyen birey için hem de birlikte yaşadığı kişiler için ayrı ayrı psikolojik sorunlar oluşturur. Depresyon, anksiyete, panik, iletişim sorunları, şiddet, ekonomik, sosyal sorunlar vb.



Bu Sorunun Üstesinden Nasıl Gelinebilir?

Erteleme problemini ortadan kaldırmak için bu sorunu yaşayan kişinin önce sayılan sebeplerden hangisine uyduğunun tespiti ve bu çerçevede bir adım atılması gerekir. Sebeplerin ve konunun teşhisi ile birlikte analizinin yapılması için bir terapistten yardım almak da yapılacak en doğru hareketlerden olacaktır.

Mükemmeliyetçiliği her noktasıyla değerlendirmek, nedenlerini analiz etmek, fayda ve zararlarını ele almak, kişinin tatmin olacağı yeni standartlar oluşturmak, özgüven eksikliğinin olup olmadığını varsa da boyutlarını analiz etmek, bu doğrultuda kişiyi güçlendirmek, disiplin problemi olanların hayatlarındaki kazanç ve kayıplarla ilgili sağlıklı analizi yapabilmelerini sağlayıp istikrar kavramıyla tanıştırmaktır...

