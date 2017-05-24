Neden Yeşil Çay?

Son zamanlarda diyet yapanların ve sağlıklı beslenmeyi yaşam felsefesi haline getirenlerin en popüler içeceklerinden birisi yeşil çaydır. Sağlıklı beslenme ve kilo verme programının vazgeçilmezi olan yeşil çay gerçekten söylendiği kadar mucize midir? İşte yeşil çayın anatomisi…



Yeşil çay şifadır!

Yeşil çayın mucizevî bir şifa kaynağı olduğu doğrudur. İçerdiği antioksidanlar sayesinde çalışmayı, dinç kalmayı teşvik ettiği için her gün tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca yeşil çayda bulunan kateşinler ve polifenoller potansiyel olarak kalp hastalıkları, kanser ve artritle gibi hastalıklarla savaşmada bize yardımcı olabilir.



Yaşlanma ile savaşın!

Yeşil çay dediğimizde ilk aklımıza gelen Orta Asya ve Uzak doğu kadınlarının pürüzsüz ve kırışıktan uzak ciltleridir di mi? yeşil çay içerisinde bulunan zengin antioksidanlar sayesinde cilt güzelliğiniz için yapabileceğiniz en güzel yatırımlardan birisidir.



Sağlıklı dişler

Yeşil çay içerek dişlerinizin daha beyaz ve sağlıklı görünebileceğini düşündünüz mü? Japon Gıda Bilimi ve Teknolojisi Japon Topluluğu Dergisinde yayınlanan araştırmalara göre, yeşil çaydaki kateşinler diş eti hastalıklarını önlemede ve diş çürüğüne bağlı bakterilerin büyümesini engellemede büyük bir rol oynuyor.



Kalp krizinden korur

Aman yanlış anlaşılmasın, sadece yeşil çay içerek kalp krizlerini önleyemeyeceğinizi tabiki biliyoruz. Ancak araştırmalara göre, arterlerinizin sağlıklı kalması için yani kalp sağlığının korunması için yeşil çay içmek oldukça faydalıdır.



Zihinsel fonksiyonlarınız canlanır!

Yeşil çay tam anlamıyla zihin açar. Yapılan araştırmalar sonucunda yeşil çayın mucizevi etkilerinden birisi daha bulunmuştur: Alzheimer hastalığını önlemede yardımcıdır.



Kesintisiz bir uyku için!

Yeşil çay vücudumuzu rahatlatan ve gevşememizi sağlayan içeceklerden birisidir. Amerikan Solunum ve Kritik Bakım Dergisi’nde yayınlanan araştırmalara göre, yeşil çay içerisinde bulunan güçlü antioksidanlar, uyku apnesi sorunu yaşayan kişilerin daha rahat bir şekilde uyumasına neden olur.



