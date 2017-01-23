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Nereden Nereye: BOMBER CEKET

Nereden Nereye: BOMBER CEKET

 1950’lerin başında ABD Hava Kuvvetleri askerleri tarafından giyilen ve o yıllarda ismi MA-1 olan bomber ceketler, Sonbahar-Kış koleksiyonlarının vazgeçilmez parçası olmaya devam ediyor.

bomber ceket trendi
 
bomber ceket trendi

Başlangıçta gece mavisi olarak üretilen, daha sonra Kore ve Vietnam Savaşları’nda pilotların iniş yaptıkları zeminde kamufle olabilmesi için militer yeşile çevrilen uçuş ceketlerinin bu rengi, sokak stillerinde hala çok revaçta.
 
bomber ceket trendi

Lacivert Bomber Ceket: ALPHA INDUSTRIES 200$
Haki Bomber Ceket: ZARA 149,95 TL
 
Pilotların, uçak kazalarında kamufle oldukları zeminde görülebilmesini sağlamak için yapılan turuncu astarlar, bomber ceketlerin modern versiyonlarında da varlığını sürdürüyor.
 
bomber ceket trendi
 
Asker yeşili bomber ceketin içine giyilen gri triko elbiseler, ceketin üniformal görüntüsünü ön plana çıkarıyor. Beyaz sneaker’lar ise sizi bu ciddiyet kulvarından çıkarmaya yeterli unsurlardan.
 
bomber ceket trendi

Bomber Ceket: MANGO 179,99 TL
Triko Elbise: BERSHKA 69,95 TL
Ayakkabı: ADIDAS SUPERSTAR 354 TL
Şal: H&M 39,99 TL
Güneş Gözlüğü: RAY-BAN 640 TL
 
Aviator gözlükler, “Top Gun” filmine gönderme yaparak uçuş ceketinizin militer etkisini arttırıyor.
 
bomber ceket trendi

Dünyaca ünlü blogger’ların kullanmayı çok sevdiği bomber ceketlerin önemli detaylarından biri de geçmişte, pilotların kalemlerini koyabilmesi için yapılan sol koldaki fermuarları.
 
bomber ceket trendi

Moda tarihindeki yeri 1800’lü yıllara dayanan, Yale ve Harvard gibi Ivy League okullarının sporcu öğrencilerinin bireysel stillerinin imzası olan “varsity ceketler” de bol kesimi ve lastikli beli ile bomber ceket kategorisinde yer alıyor.
 
bomber ceket trendi

Özgüvenli ve umursamaz kolej siluetinin yıldızı kolej ceketi iken yardımcı oyuncusu da soket çoraplar. Diğer ceketlere göre bir nebze uzun olan bu ceketler, muhafazakar stile adapte olurken yün palazzo pantolonlardan destek alıyor.
 
bomber ceket trendi

Bomber Ceket: ZARA 199,95 TL
Pantolon: MANGO 229,99 TL
Çanta: MASSIMO DUTTI 229,00 TL
Çorap: OYSHO 15,95 TL
Sırt Çantası: ZARA 89,95 TL
 
bomber ceket trendi

Bu sezon birbirinden farklı renkler, desenler ve işlemeler ile modernize edilen bomber ceketler, ister bol pantolonlarla ister eteklerle ister elbiselerle kullanılsın, denklemin sonucunda her zaman genç ve dinamik bir styling elde etmenizi sağlıyor.
 
bomber ceket trendi


Hazırlayan: @birsevde
 

 
 
 
 
 
 
 


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