Nereden Nereye: BOMBER CEKET

Başlangıçta gece mavisi olarak üretilen, daha sonra Kore ve Vietnam Savaşları’nda pilotların iniş yaptıkları zeminde kamufle olabilmesi için militer yeşile çevrilen uçuş ceketlerinin bu rengi, sokak stillerinde hala çok revaçta.Pilotların, uçak kazalarında kamufle oldukları zeminde görülebilmesini sağlamak için yapılan turuncu astarlar, bomber ceketlerin modern versiyonlarında da varlığını sürdürüyor.Asker yeşili bomber ceketin içine giyilen gri triko elbiseler, ceketin üniformal görüntüsünü ön plana çıkarıyor. Beyaz sneaker’lar ise sizi bu ciddiyet kulvarından çıkarmaya yeterli unsurlardan.Aviator gözlükler, “Top Gun” filmine gönderme yaparak uçuş ceketinizin militer etkisini arttırıyor.Dünyaca ünlü blogger’ların kullanmayı çok sevdiği bomber ceketlerin önemli detaylarından biri de geçmişte, pilotların kalemlerini koyabilmesi için yapılan sol koldaki fermuarları.Moda tarihindeki yeri 1800’lü yıllara dayanan, Yale ve Harvard gibi Ivy League okullarının sporcu öğrencilerinin bireysel stillerinin imzası olan “varsity ceketler” de bol kesimi ve lastikli beli ile bomber ceket kategorisinde yer alıyor.Özgüvenli ve umursamaz kolej siluetinin yıldızı kolej ceketi iken yardımcı oyuncusu da soket çoraplar. Diğer ceketlere göre bir nebze uzun olan bu ceketler, muhafazakar stile adapte olurken yün palazzo pantolonlardan destek alıyor.Bu sezon birbirinden farklı renkler, desenler ve işlemeler ile modernize edilen bomber ceketler, ister bol pantolonlarla ister eteklerle ister elbiselerle kullanılsın, denklemin sonucunda her zaman genç ve dinamik bir styling elde etmenizi sağlıyor.