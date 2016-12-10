Nereye Gitmeli: Romantik Balayı Tatili Rotaları
Evlenecek olan çiftler, tatlı bir telaş içinde bütün işlerini halletmeye çalışırken belki de en zevkli planlanan adım balayı tatili.
Hem tüm koşturmacaların yorgunluğunu üzerinden atmak, hem de artık eşiniz olan kişi ile baş başa bir tatil geçirmek için merakla ve heyecanla planlanan balayı tatili konusunda sizin işinizi biraz kolaylaştıracak önerilere ne dersiniz?
Paris
İşte romantik bir tatil denildiğinde popülerliği asla geçmeyecek rotalardan birisi: Paris. Eiffel Kulesi'ne çıkarak, Seine Nehri kıyısında yer alan banklarda oturarak veya şık Fransız restoranında mum ışığında akşam yemeği yiyerek balayınızın en romantik ve en güzel anlarına imza atabilirsiniz.
Santorini Adası
Son zamanların en gözde balayı rotalarından birisi: Santorini Adası. Özellikle yazın balayı tatiline çıkacak çiftler için doğru bir tercih olacak Santorini Adası’nda gündüzleri kiraladığınız özel villanın havuzunda güneşin tadını çıkarabilir, geceleri ise batan güneşin gökyüzünde yarattığı turuncu ve kırmızı renk şölenini izleyerek romantik anlar yaşayabilirsiniz.
Venedik
İşte romantik bir tatilin asla değişmeyen rotalarından birisi: Venedik. İtalya’nın kanalları ve gondolları ile ünlü şehri Venedik, romantik bir balayı tatilinin de doğru adreslerinden birisidir.
Hem tüm koşturmacaların yorgunluğunu üzerinden atmak, hem de artık eşiniz olan kişi ile baş başa bir tatil geçirmek için merakla ve heyecanla planlanan balayı tatili konusunda sizin işinizi biraz kolaylaştıracak önerilere ne dersiniz?
İşte romantik bir balayı için tercih edilen, son zamanların en popüler balayı rotaları…
Bora Bora Adası
Yurtdışı balayı tatili planlarınız var ise listenin başında hiç şüphesiz Güney Pasifik'te yer alan ve romantik bir balayı tatili denildiğinde ilk akla gelen adalardan birisi olan Bora Bora adası gelmektedir. Egzotik bir havaya sahip olan Bora Bora adası, yemyeşil ormanları ve masmavi okyanusu ile huzurun ve romantikliğin doğru adresi olacaktır.
Paris
İşte romantik bir tatil denildiğinde popülerliği asla geçmeyecek rotalardan birisi: Paris. Eiffel Kulesi'ne çıkarak, Seine Nehri kıyısında yer alan banklarda oturarak veya şık Fransız restoranında mum ışığında akşam yemeği yiyerek balayınızın en romantik ve en güzel anlarına imza atabilirsiniz.
Santorini Adası
Son zamanların en gözde balayı rotalarından birisi: Santorini Adası. Özellikle yazın balayı tatiline çıkacak çiftler için doğru bir tercih olacak Santorini Adası’nda gündüzleri kiraladığınız özel villanın havuzunda güneşin tadını çıkarabilir, geceleri ise batan güneşin gökyüzünde yarattığı turuncu ve kırmızı renk şölenini izleyerek romantik anlar yaşayabilirsiniz.
Venedik
İşte romantik bir tatilin asla değişmeyen rotalarından birisi: Venedik. İtalya’nın kanalları ve gondolları ile ünlü şehri Venedik, romantik bir balayı tatilinin de doğru adreslerinden birisidir.
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