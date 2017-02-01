Nesnelerin Interneti (IoT) İle Neler Değişecek?



Konfor ve enerji tüketiminde yeni bir dönem başlıyor.

Mobil cihazlar, sosyal medya, geliştirilen uygulamalar ve bağlantı teknolojilerinin birbirine bağlı biçimde yükselişi, 2016 yılında çok konuşuldu. 2017 yılında da bu teknolojilerin hız kesmeden yükseleceği, hayatımıza birçok yenilikleri katacağı ve dünyayı şekillendirmeye devam edeceğini biliyoruz.

Nesnelerin interneti, finans teknolojileri, görüntü ve ses tanıma teknolojisi, sanal gerçeklik, dron’lar, yapay zeka, yardımcı robot’lar, giyilebilir teknolojiler, sürücüsüz araçlar, esnek ekranlar gibi çok önemli yeniliklerin 2017 yılına damgasını vuracağa bekleniyor.

Son birkaç yılın en önemli teknolojik gelişimi olarak görülen Nesnelerin Internet’i (Internet of Things - IoT) ise, hayatımıza çok önemli değişiklikler getiriyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki günümüzde internete bağlı olan 10-11 milyar cihaz, 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar seviyelerine ulaşacak. Bu da 2003 yılında dünyadaki kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı olan 0,08’in, 2020 yılında 6,48’e ulaşması anlamına geliyor. Yani 2020 yılında herhangi 20 ev aletinin üreteceği bilgi trafiği, 2008 yılındaki toplam internet trafiğinden daha fazla olacak. İnanılmaz bir hızda büyüyen teknolojik gelişimlerle dijitalleşen dünyamızda artık, her şey avucumuzun içinde.

İşte tam da bu noktada, kullandığımız tüm cihazların ve eşyaların internete bağlanabilmesi ve birbirleriyle haberleşebilmesi yani Nesnelerin Interneti (IoT) teknolojisi sayesinde, zamandan ve yerden bağımsız olarak nesneleri her yerden yönetebileceğiz. Bu durum Akıllı saatler, akıllı gözlükler, akıllı tshirt’ler, ev otomasyon sistemleri, akıllı arabalar sadece kişisel eşyalarımız için değil, yaşama alanlarımızda var olan örneğin, su sayaçları, sokak lambaları, otomobiller ve benzerleri gibi birçok şey için geçerli olacak.