Net-A-Porter’dan Alkışlanacak Hareket

Protestolara, polemiklere sebep olan, gündemi meşgul eden, sayısız imza toplanmasına sebep olan bir mevzu da gerçek kürk kullanımı. Ülkemizden ve dünyadan birçok isim buna karşı çalışmalar başlatmışken, artık birçok marka ve tasarımcı da kürk kullanmayacağını bildirmeye devam ediyor. Bunlardan sonuncusu ise dünyaca ünlü alışveriş sitesi Net-a-Porter.

Net-a-Porter'ı bünyesinde bulunduran Yoox Net-A-Porter Group, geçtiğimiz günlerde hayvan hakları için sevindirici bir karar aldıklarını duyurdu. Bu karara göre artık ünlü web sitesinde kürk ve kürk barındıran ürünler satılmayacak. Bu karar Net-a-Porter’ın yanı sıra aynı grup tarafından yönetilen Mr Porter, Yoox ve The Outnet için de geçerli olacak.

Bilindiği gibi bu konuda ilk adım Net-a-Porter'a ait değil. Bundan önce Armani, Stella McCartney, Olsen Haus, Calvin Klein, Hugo Boss, H&M, Mango, Zara, Benetton, Topshop gibi marka ve tasarımcılar da ürünlerinde kürke yer vermiyor.