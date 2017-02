New York Moda Haftasına Damga Vuran Defileler

Moda haftalarının birbirini takip ettiği ve yeni sezonun tüm trendlerine adeta doyduğumuz şu günlerde, New York Moda Haftası adeta bir rüzgâr gibi esti geçti. Birçok ünlü markanın 2017 Sonbahar-kış koleksiyonlarını tanıttığı moda haftası, koleksiyon ve defileleri ile olduğu kadar sokak modasında da tüm bakışları üzerinde topladı.



Peki, New York Moda Haftası tüm hızıyla devam ederken akıllarda kalan ve moda haftasına damgasını vuran markalara göz atmaya ne dersiniz? İşte New York Moda Haftasında tüm davetlilerin hayranlıkla izlediği defileler: Altuzarra, Prabal Gurung, Oscar de la Renta ve Carolina Herrera.



Altuzarra

Ünlü marka yeni sezonda oldukça iddialı ve güçlü bir koleksiyon ile moda severlerin karşısında! Kadife parçalardan oluşan 2017 Sonbahar-Kış koleksiyonunda boncuk ve taşlarla yapılan işlemeler ve çiçek motifleri gibi romantik esintiler olmazsa olmazlar arasında yer aldı. Ünlü marka yeni sezonda romantizm esintilerini iddialı ve metal detaylı aksesuar ile birleştirerek biraz grunge bir hava da yaratmış.



Ünlü markanın defilesi belki de NYFW’in en ses getiren şovlarından birisi olacak. Ünlü markanın defilesinde yer alan ve 2016 yılının en iyi çıkış yapan top modellerinden olan Bella Hadid ve Candice Huffine gibi isimler bile ses getiren şov olmasına yeterli. Doğal tonlardaki renkle ve metalik renklerin karışımından oluşan yeni sezon koleksiyonunda; saten, deri, tül ve yün gibi birçok farklı materyal de bir arada kullanılmış.Ünlü markanın 2017 Sonbahar-Kış koleksiyonunda pembe tonların hakimiyeti ilk dikkat çeken detay olurken; metalik kadifeler de gözlerden kaçmamış. Siyah/beyaz kürk, işlenmiş çiçek motifleri gibi detaylar koleksiyonun detaylarını zenginleştiren dokunuşlar olurken; uçuk pembe tonunun pantolon takımlarında kullanılması ise defilenin en çok beğenilen tasarımlarından birisi oldu.Yine Bella Hadid’i podyumda izlediğimiz Carolina Herrera Sonbahar 2017 Koleksiyonu hem sakinlik hem de zarafet üzerine oluşturulmuş bir koleksiyon olarak moda severlerden tam puan aldı. Farklı materyalleri bir arada kullanmaktan korkmayan tasarımcılar özellikle payet ve tüllerin romantik uyumuna ayrı bir yer açmış gibi gözüküyor.