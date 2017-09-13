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New York Moda Haftası’nda Victoria Beckham

New York Moda Haftası’nda Victoria Beckham

Ünlü markaların yeni koleksiyonlarını sergilediği defileler, moda haftalarının başlaması ile birlikte moda severlerin tek ilgi çekici konusu haline gelmiş durumda.

Şu sıralar gündemde olan New York Moda Haftası da birçok ünlü markanın yeni koleksiyon defileleri ile adından söz ettirirken, New York Moda Haftası’ndan bir rüzgar gibi geçen Victoria Beckham ise herkesin beğenisini kazanan Sonbahar-Kış 2017 koleksiyonu ile moda severlere görsel bir şov yaşattı.

New York Moda Haftası'nda gerçekleşen Victoria Beckham Sonbahar-Kış 2017 defilesinde ön plana çıkan çizgi her zamanki Victoria Beckham çizgisi aslında. Maskülen detaylara önem veren koleksiyonda, güçlü bir kadın imajı her zaman ön plana çıkarılmış durumda. Maskülen kesimli ceketler, keskin ve net çizgili çantalar ve aksesuarlar, koyu renklerin hakimiyeti koleksiyonda ön plana çıkan detaylar iken; şifon ve tül parçalar ise maskülen çizgilerin kırılması ve feminen detayların ön plana çıkarılması olarak algılandı.
 

victoria beckham
 
victoria beckham
 
victoria beckham
 
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victoria beckham
 
victoria beckham
 
victoria beckham
 
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