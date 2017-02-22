New York Moda Haftasından; Başörtülü Model Halima Aden

Aslen Somalili olan ama Amerika’da yaşayan Halima, Kenya’da bir göçmen kampında dünyaya gelmiş ve çıkan karışıklıklardan sonra ailesiyle ABD’ye göç etmiş. Şimdi ise son zamanlarda yüksek modanın bile karşı koyamadığı demokratikleşme çağrıları, Halime Aden ile tekrar yükseldi. Öncesinde Dolce&Gabbana ve Chanel gibi dünyaca ünlü markaların tesettürlü kadınlara yönelik çalışmaları olmuş; hatta Dolce&Gabbana bir abaya koleksiyonu çıkarmıştı.



Bu tür çalışmalara destek ise son olarak New York Moda Haftası kapsamında defile yapan Kanye West’ten geldi. Kanye West imzalı Yeezy defilesi ile başörtülü bir model olan Halima Aden'in podyuma çıkması oldukça konuşuldu.