New York Moda Haftasından Güzellik İpuçları
Senenin en çok beklenen moda etkinliği New York Moda Haftası, bütün hızıyla başladı.
Birbirinden güçlü stiller, ilgi çekici tarzlar podyumlarda ve New York sokaklarında dikkatleri çekmeye başladı. Tüm bunların yanında, defilelerdeki mankenlere uygulanan saç ve makyaj uygulamalarından da sezonun güzellik ipuçlarını görebiliyoruz.
Jason Wu
İlk olarak yılların klasiği kırmızı rujdan başka bir şey görmeyebilirsiniz. Fakat dikkatli bakıldığında kırmızı değil, turuncu ve kırmızının karışımından harika bir renk elde edildiğini anlayacaksınız. Makyaj artisti Yadim, dudakların daha dolgun görünmesi için kalemle çerçeve yapmayı da ihmal etmemiş…
Jonathan Simkhai
Bu defilenen en dikkat çekeni, parlak ve koyu renk dudaklar oldu. Güzellikte trend olacak en belirgin detay ise göz pınarlarına uygulanan inci görünümündeki ışıltılar!
Jeremy Scott
Jeremy Scott defilesindeki en net ayrıntı ise kirpiklerde görüldü. 2017-18 sezonunda kirpiklerinizle ön planda olmaya hazır olun.
Christian Siriano
Makyaj artisti Polly Osmond, Siriano defilesinde sonbahara en çok yakışacak bakır tonlarını tercih etti.
La Perla
Podyumda salınan Naomi Campbell ve Kendall Jenner’a baktığımızda La Perla’dan bu tüyoyu alıyoruz; bordoyu sadece gözlerde ya da dudaklarında kullanın!
Nicholas K
Altın renkli farlar, düz saçlar ve büyük halka küpeler Nicholas K’nın haberini verdiği en önemli ayrıntılardandı.
Thakoon
Saçlarınızı arkaya tarayın, sprey veya jöleyle sabitleyin. Thakoon bu kadar net!
Birbirinden güçlü stiller, ilgi çekici tarzlar podyumlarda ve New York sokaklarında dikkatleri çekmeye başladı. Tüm bunların yanında, defilelerdeki mankenlere uygulanan saç ve makyaj uygulamalarından da sezonun güzellik ipuçlarını görebiliyoruz.
İşte beklenen haftadan, sezonun güzellik trendleri…
Cushnie Et Ochs
Cushnie Et Ochs’ın sofistike ve aynı zamanda klasik görünümü için kahverengi ve siyah göz kalemi şart. Üst kirpikleri dolgun göstermek için kirpik diplerine uygulanan siyah kalem ve siyahın etkisini azaltacak şekilde alt kirpik diplerine hafifçe çekilen kahverengi kalem… Far olarak ise pembenin tatlı bir tonu ile elde edilen feminen bir görünüm.
Jason Wu
İlk olarak yılların klasiği kırmızı rujdan başka bir şey görmeyebilirsiniz. Fakat dikkatli bakıldığında kırmızı değil, turuncu ve kırmızının karışımından harika bir renk elde edildiğini anlayacaksınız. Makyaj artisti Yadim, dudakların daha dolgun görünmesi için kalemle çerçeve yapmayı da ihmal etmemiş…
Jonathan Simkhai
Bu defilenen en dikkat çekeni, parlak ve koyu renk dudaklar oldu. Güzellikte trend olacak en belirgin detay ise göz pınarlarına uygulanan inci görünümündeki ışıltılar!
Jeremy Scott
Jeremy Scott defilesindeki en net ayrıntı ise kirpiklerde görüldü. 2017-18 sezonunda kirpiklerinizle ön planda olmaya hazır olun.
Christian Siriano
Makyaj artisti Polly Osmond, Siriano defilesinde sonbahara en çok yakışacak bakır tonlarını tercih etti.
La Perla
Podyumda salınan Naomi Campbell ve Kendall Jenner’a baktığımızda La Perla’dan bu tüyoyu alıyoruz; bordoyu sadece gözlerde ya da dudaklarında kullanın!
Nicholas K
Altın renkli farlar, düz saçlar ve büyük halka küpeler Nicholas K’nın haberini verdiği en önemli ayrıntılardandı.
Thakoon
Saçlarınızı arkaya tarayın, sprey veya jöleyle sabitleyin. Thakoon bu kadar net!
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