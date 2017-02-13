New York Moda Haftası’ndan Notlar
Senenin en beklenen ve hareketli haftası başladı. Moda dünyasına yön veren isimler, önemli marka ve tasarımcılar aynı anda New York’ta. Bakalım Sonbahar/Kış 2017 koleksiyon ve defilelerinde, bizden kilometrelerce uzaklıkta neler oluyor…
Victoria Beckham
Calvin Klein
Kendine has tarzı ile dikkatleri çeken Calvin Klein, canlı renklerin yanında bunu sakinleştirecek grilere de yer vermiş koleksiyonunda. Ve tabii ki farklı parçalarıyla dikkatleri çekmeyi de ihmal etmemiş…
Alexander Wang
Koleksiyonu ve şovu en merak edilen defilelerden biri de Alexander Wang oldu. Tamamı siyahlardan oluşan koleksiyon; maskülen, net ve ne istediğini bilen kadın imajı çiziyor.
Jeremy Scott
Her sezonun en renklisi Jeremy Scott, hareketli ve eğlenceli tasarımları ile yine gönülleri fethetti. Elvis Presley ve Michael Jackson gibi önemli isimlerden de esinlenen marka; desenlerin, baskıların, rengarenk çizgilerin hakim olduğu bir koleksiyon ortaya çıkarmış.
Victoria Beckham
Minimalist ve cool yaklaşımını ile akıllara kazınan Victoria Beckham, yeni koleksiyonu ile de sade ve feminen kadınına maskülenliği de ekliyor. Tamamı iliklenmiş gömlekler, klasik ceketlerle birleşen şifon uçuşan uzun etekler… Aslında o kadın, her gün gördüğümüz kadın; maskülen ve şık. Koleksiyonun çoğuna hakim olan lacivert ve bordo ise sezonun trend renkleri olacağının haberini veriyor…
Calvin Klein
Kendine has tarzı ile dikkatleri çeken Calvin Klein, canlı renklerin yanında bunu sakinleştirecek grilere de yer vermiş koleksiyonunda. Ve tabii ki farklı parçalarıyla dikkatleri çekmeyi de ihmal etmemiş…
Alexander Wang
Koleksiyonu ve şovu en merak edilen defilelerden biri de Alexander Wang oldu. Tamamı siyahlardan oluşan koleksiyon; maskülen, net ve ne istediğini bilen kadın imajı çiziyor.
Jeremy Scott
Her sezonun en renklisi Jeremy Scott, hareketli ve eğlenceli tasarımları ile yine gönülleri fethetti. Elvis Presley ve Michael Jackson gibi önemli isimlerden de esinlenen marka; desenlerin, baskıların, rengarenk çizgilerin hakim olduğu bir koleksiyon ortaya çıkarmış.
Benzer Haberler
Bulgari'nin Yeni Yüzü: Bella HadidGeçtiğimiz sezon ablası Gigi Hadid’in izinden giderek adından e..
H&M’den Farkındalık Odaklı Bir Koleksiyon: Conscious ExclusiveSürdürülebilir giyim çizgisi ve yaptığı iş birlikleri ile dikka..
Dice Kayek’ten Kapsül Koleksiyonİlk olarak 1994 yılında markaları Dice Kayek’i kurup moda dünya..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.