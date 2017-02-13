New York Moda Haftası’ndan Notlar

Victoria Beckham



Minimalist ve cool yaklaşımını ile akıllara kazınan Victoria Beckham, yeni koleksiyonu ile de sade ve feminen kadınına maskülenliği de ekliyor. Tamamı iliklenmiş gömlekler, klasik ceketlerle birleşen şifon uçuşan uzun etekler… Aslında o kadın, her gün gördüğümüz kadın; maskülen ve şık. Koleksiyonun çoğuna hakim olan lacivert ve bordo ise sezonun trend renkleri olacağının haberini veriyor…



Kendine has tarzı ile dikkatleri çeken Calvin Klein, canlı renklerin yanında bunu sakinleştirecek grilere de yer vermiş koleksiyonunda. Ve tabii ki farklı parçalarıyla dikkatleri çekmeyi de ihmal etmemiş…Koleksiyonu ve şovu en merak edilen defilelerden biri de Alexander Wang oldu. Tamamı siyahlardan oluşan koleksiyon; maskülen, net ve ne istediğini bilen kadın imajı çiziyor.Her sezonun en renklisi Jeremy Scott, hareketli ve eğlenceli tasarımları ile yine gönülleri fethetti. Elvis Presley ve Michael Jackson gibi önemli isimlerden de esinlenen marka; desenlerin, baskıların, rengarenk çizgilerin hakim olduğu bir koleksiyon ortaya çıkarmış.