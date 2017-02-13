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New York Moda Haftası’ndan Notlar

New York Moda Haftası’ndan Notlar

Senenin en beklenen ve hareketli haftası başladı. Moda dünyasına yön veren isimler, önemli marka ve tasarımcılar aynı anda New York’ta. Bakalım Sonbahar/Kış 2017 koleksiyon ve defilelerinde, bizden kilometrelerce uzaklıkta neler oluyor…

Victoria Beckham
 
Minimalist ve cool yaklaşımını ile akıllara kazınan Victoria Beckham, yeni koleksiyonu ile de sade ve feminen kadınına maskülenliği de ekliyor. Tamamı iliklenmiş gömlekler, klasik ceketlerle birleşen şifon uçuşan uzun etekler… Aslında o kadın, her gün gördüğümüz kadın; maskülen ve şık.  Koleksiyonun çoğuna hakim olan lacivert ve bordo ise sezonun trend renkleri olacağının haberini veriyor…
 

victoria beckham new york moda haftası

Calvin Klein
 
Kendine has tarzı ile dikkatleri çeken Calvin Klein, canlı renklerin yanında bunu sakinleştirecek grilere de yer vermiş koleksiyonunda. Ve tabii ki farklı parçalarıyla dikkatleri çekmeyi de ihmal etmemiş…
 
calvin klein new york moda haftası 2017

Alexander Wang
 
Koleksiyonu ve şovu en merak edilen defilelerden biri de Alexander Wang oldu. Tamamı siyahlardan oluşan koleksiyon; maskülen, net ve ne istediğini bilen kadın imajı çiziyor.
 
alexander wang nyfw

Jeremy Scott
 
Her sezonun en renklisi Jeremy Scott, hareketli ve eğlenceli tasarımları ile yine gönülleri fethetti. Elvis Presley ve Michael Jackson gibi önemli isimlerden de esinlenen marka; desenlerin, baskıların, rengarenk çizgilerin hakim olduğu bir koleksiyon ortaya çıkarmış.
 
nyfw moda


 
 


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