NG Afyon ve NG Sapanca’da Şifalı Tatil

“Her konuğumuzu, tek konuğumuz gibi ağırlarız.” felsefesiyle yola çıkan, şifalı termal suları ve muhteşem spa merkezi ile konuklarına benzersiz bir deneyim yaşatan NG Afyon Wellness & Convention ve Sapanca’nın zengin doğası içerisinde konumlanan NG Sapanca, sevdikleriyle doğada başbaşa kalıp, yenilenip, tazelenmek isteyenler için ideal bir tatil vaat ediyor.



Ng Sapanca’da Huzur Dolu Bir Kaçamak

NG Sapanca Wellness & Convention, iki yıl üstüste aldığı "Luxury Resort Spa" ödüllü Aliva Spa’sı, yemyeşil doğası ve farklı lezzet alternatifleriyle şehir karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin imdadına koşuyor.



Dünyanın en prestijli turizm ödüllerinden World Luxury Spa Awards 2015 ve 2016’da ‘Dünyanın en iyi spa merkezleri’ kategorisinde Türkiye’den ödül alan tek otel olan ve 2016’da World Luxury Otel Awards’da da “ En iyi doğa oteli ödülü”nü alan NG Sapanca, muhteşem doğası içerisinde, benzersiz bir spa deneyimi sunuyor. Aliva Spa Merkezi’nde uzman terapistler tarafından uygulanan; cilt bakımı, sıcak taş, aromaterapi, Uzak Doğu kökenli masajlar, ruhunuzu ve bedeninizi tazeliyor.



Spa merkezi, masajların yanı sıra; açık ve kapalı havuzları, spa keyif havuzu, Türk hamamı, rasul kabini, bio sauna, fin saunası, aromaterapi, kromaterapi buhar odası, macera duşları, kar çeşmesi ve tepideryum dinlenme odası ile de benzersiz bir spa keyfi yaşatıyor.



Otelin sağlıklı yaşam konsepti Aliva Wellness sayesinde, stres ve yorgunluktan kurtularak form tutmak da bir o kadar kolay. Diyetisyen Ali Dereli’nin kişiye özel hazırladığı sağlıklı yaşam programında birbirinden lezzetli, vitamin yüklü sebze ve meyve suyu karışımları eşliğinde hazırlanan fit menüler, misafirlere sağlık aşılıyor.Termal kavramını lüksle buluşturan NG Afyon, şifalı termal sularıyla konuklarına yenilenecekleri ve huzurla dolacakları bir tatil vadediyor. Tüm aile bireylerini düşünen otel, çocuklu ailelerin de rahatı için özel aile odaları, açık ve kapalı havuzlar, su kaydırakları, çocuk restoranı ve çok büyük bir eğlence merkezi ile hayallerdeki tatili yaşatıyor.NG Afyon geleneksel termal tatili anlayışının dışına çıkarak, termal mucizesini konuklarına yenilenme ve tazelenme olarak sunuyor. 9.500 metrekarelik spa merkezi Aliva Spa’da; kadınlara, erkeklere özel ve karma olmak üzere 9’u termal 15 havuz, termal jakuziler, Türk hamamı, saunalar, buhar odaları, buz çeşmesi, dinlenme alanları, macera duşları, su kaydırakları, dışa açılabilen sıcak su havuzu gibi alanlar yer alıyor.Ailenizle başbaşa olacağınız, rahatınız ve mahremiyetiniz için tasarlanmış size özel bir hamam arzu ediyorsanız termal jakuzi, sauna, hamam ve dinlenme alanlarından oluşan, termal suyun keyfini doyasıya yaşayacağınız 8 ayrı aile hamamından biri tam size göre!Ayrıca delux odalarda konaklayan misafirler, termal suya odalarındaki banyolardan da ulaşabiliyorlar.Aliva Spa’da, uzman terapistler tarafından uygulanan; yüz bakımından, sıcak taş bakımına, çamur banyosundan uzak doğu kökenli masajlara kadar uzanan seçenekler ruhunuza ve bedeninize en büyük ödüllerden birini verme imkânı sunuyor. Eşsiz özelliklere sahip olan termal su: romatizmal hastalıklar, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, sinir sistemi, metabolizma ve hormonal hastalıklara olan faydasıyla biliniyor. Bunların dışında suların sağlıklı kişilerde sağlığı koruma ve genel iyilik halini güçlendirme amaçlı " termal wellness" konseptinde de çok yüksek bir kullanım potansiyeli bulunuyor.