NG Style 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu

Ng Style’ın bu yeni koleksiyonunda birbirinden şık elbiseler, etek ve her kombininize şıklık katacak ceketler, üzerinize alabileceğiniz zamansız parça trençkotlar, bluz ve gömlekler, sezonun popüler trendleri ile bir araya geliyor. Trendleri parçalara abartmadan katan ve çizgisinden ödün vermeyen markanın yeni sezon ürünlerini, önümüzdeki günlerde her yerde sıklıkla göreceğiz gibi görünüyor...



469 TL

449 TL

319 TL 489 TL

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459 TL 599 TL