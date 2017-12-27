‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan” ile Sevgililer Günü’nde Işıldayın!
Zamansız çizgilerin, özgün işlemeler ve kaliteli kesimlerle hayat bulduğu Night Zoom styled by Mert Aslan Sevgililer Günü için hazırlanan özel kapsül koleksiyonunda yer alan sevgiyi çağrıştıran renk kırmızı ve asaleti simgeleyen siyahın hakimiyetinde gümüş ve altının gizlendiği parlak dokunuşlar göze çarpıyor.
Moda editörü ve stil danışmanı Mert Aslan ‘Bu sezon kadifeler ve payetler kış koleksiyonumuzun temelini oluşturdu. Sevgililer Günü için hazırladığımız kapsül koleksiyonda kadifeler altın dokularla parlarken payetler kırmızı ve gümüşi tonlarda kullanılıyor. Parıltılı kreplerden hazırladığımız parçalar gardırobunuzun klasikleri arasına girecek.’ diyerek koleksiyondaki çarpıcı noktalara dikkat çekiyor.
Her sezon olduğu gibi yine zamansız çizgi ve kalıpların en iyi şekilde kullanıldığı Night Zoom styled by Mert Aslan Sevgililer Günü kapsül koleksiyonundaki tasarımlar rafine, modern ve sofistike formlarıyla zarif olduğu kadar dikkat çekici bir görünüm de elde etmek isteyenlere hitap ediyor.
Benzer Haberler
Butigo ile Sevgililer Günü’nü En Şık Adımlarla KutlayınDünya trendlerini cazip fiyat avantajıyla kadınların beğenisine..
Stil ve İmaj Danışmanı Burçak Ilıman’dan Öneriler...Stil ve İmaj Danışmanı Burçak Ilıman ile gardırop detoksunu, 20..
2017 Yılı Deri Modasına Saf, Minimal Tasarım ve Maceracı Bir Ruh Hakim Olacak…01-03 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenl..
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.