  1. Anasayfa
  2. ‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan” ile Sevgililer Günü’nde Işıldayın!
‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan” ile Sevgililer Günü’nde Işıldayın!

‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan” ile Sevgililer Günü’nde Işıldayın!

Başarılı Moda Editörü ve Stil Danışmanı Mert Aslan’ın adL ile işbirliğiyle hazırladığı, yeni sezonda da adından sıklıkla söz ettiren ‘Night Zoom styled by Mert Aslan’ 2016-2017 sonbahar/kış koleksiyonu çatısı altında Sevgililer Günü için özel olarak tasarlanan kapsül koleksiyon baş döndürüyor…

Zamansız çizgilerin, özgün işlemeler ve kaliteli kesimlerle hayat bulduğu Night Zoom styled by Mert Aslan Sevgililer Günü için hazırlanan özel kapsül koleksiyonunda yer alan sevgiyi çağrıştıran renk kırmızı ve asaleti simgeleyen siyahın hakimiyetinde gümüş ve altının gizlendiği parlak dokunuşlar göze çarpıyor.
 
Moda editörü ve stil danışmanı Mert Aslan ‘Bu sezon kadifeler ve payetler kış koleksiyonumuzun temelini oluşturdu. Sevgililer Günü için hazırladığımız kapsül koleksiyonda kadifeler altın dokularla parlarken payetler kırmızı ve gümüşi tonlarda kullanılıyor. Parıltılı kreplerden hazırladığımız parçalar gardırobunuzun klasikleri arasına girecek.’ diyerek koleksiyondaki çarpıcı noktalara dikkat çekiyor.
 
Her sezon olduğu gibi yine zamansız çizgi ve kalıpların en iyi şekilde kullanıldığı Night Zoom styled by Mert Aslan Sevgililer Günü kapsül koleksiyonundaki tasarımlar rafine, modern ve sofistike formlarıyla zarif olduğu kadar dikkat çekici bir görünüm de elde etmek isteyenlere hitap ediyor.
 

Night Zoom styled by Mert Aslan CEKET 499.90TL
Night Zoom styled by Mert Aslan CEKET 499.90TL
 
Night Zoom styled by Mert Aslan CEKET 299.90TL
Night Zoom styled by Mert Aslan CEKET 299.90TL
 
Night Zoom styled by Mert Aslan ETEK 299.90TL
Night Zoom styled by Mert Aslan ETEK 299.90TL
 
Night Zoom styled by Mert Aslan PANTOLON 199.90TL (616 x 1335)
Night Zoom styled by Mert Aslan PANTOLON 199.90TL 
 
Night Zoom styled by Mert Aslan BLUZ149.90TL
Night Zoom styled by Mert Aslan BLUZ149.90TL
 
Night Zoom styled by Mert Aslan BLUZ 129.90TL (2)
Night Zoom styled by Mert Aslan BLUZ 129.90TL 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.