‘‘Night Zoom Styled By Mert Aslan” ile Sevgililer Günü’nde Işıldayın!

Zamansız çizgilerin, özgün işlemeler ve kaliteli kesimlerle hayat bulduğu Night Zoom styled by Mert Aslan Sevgililer Günü için hazırlanan özel kapsül koleksiyonunda yer alan sevgiyi çağrıştıran renk kırmızı ve asaleti simgeleyen siyahın hakimiyetinde gümüş ve altının gizlendiği parlak dokunuşlar göze çarpıyor.



Moda editörü ve stil danışmanı Mert Aslan ‘Bu sezon kadifeler ve payetler kış koleksiyonumuzun temelini oluşturdu. Sevgililer Günü için hazırladığımız kapsül koleksiyonda kadifeler altın dokularla parlarken payetler kırmızı ve gümüşi tonlarda kullanılıyor. Parıltılı kreplerden hazırladığımız parçalar gardırobunuzun klasikleri arasına girecek.’ diyerek koleksiyondaki çarpıcı noktalara dikkat çekiyor.



Her sezon olduğu gibi yine zamansız çizgi ve kalıpların en iyi şekilde kullanıldığı Night Zoom styled by Mert Aslan Sevgililer Günü kapsül koleksiyonundaki tasarımlar rafine, modern ve sofistike formlarıyla zarif olduğu kadar dikkat çekici bir görünüm de elde etmek isteyenlere hitap ediyor.



Night Zoom styled by Mert Aslan CEKET 499.90TL

Night Zoom styled by Mert Aslan CEKET 299.90TL

Night Zoom styled by Mert Aslan ETEK 299.90TL

Night Zoom styled by Mert Aslan PANTOLON 199.90TL

Night Zoom styled by Mert Aslan BLUZ149.90TL

Night Zoom styled by Mert Aslan BLUZ 129.90TL